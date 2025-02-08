Лещ попутал

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, водитель вез в областной центр 50 кг леща, купленного, по его словам, у неизвестных лиц. В отношении нарушителя составлен административный материал, мужчине грозит штраф – 30 месячных расчетных показателей (118 тыс. тенге), а также конфискация незаконного улова.

Всего за пять дней ОПМ сотрудники выявили 110 нарушений. По двум фактам возбуждены досудебные расследования, еще 72 человека привлечены к административной ответствености за нарушение правил охоты, 34 – за нарушения правил рыболовства.