Презентацию сборника организовали Ассамблея народа Казахстана, Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова и Ассоциация еврейских национальных организаций РК «Мицва». Участникам мероприятия прислал приветствие генеральный директор ИЛИ им. М. О. Ауэзова Кенжехан Матыжанов.

«Наш институт всегда уделял особое внимание литературе как носителю памяти и идентичности. Мы убеждены, что художественное слово способно не только хранить, но и формировать историческое сознание, быть основой для взаимопонимания и уважения между народами. Особо символично, что мероприятие проходит в год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана,­ объединяющей людей разных национальностей в стремлении к миру, согласию и развитию».

Как отметил председатель Совета ассоциации «Мицва» Александр Барон, усилиями которой и создан сборник, эта книга важна не только с исторической, но и с гуманистической точки зрения, так как она позволяет сформировать у читателей чувство сопричастности к прошлому и протянуть нить преемственности между ветеранами и молодежью.

Опубликованные в сборнике материалы стали результатом работы казахстанских и международных экспертов из Германии, Израиля, Австралии, Канады, Кыргызстана, Польши, России, США, Узбеки­стана,­ Украины. Статьи написаны на основе исторических материалов во взаимодействии с центральными и регио­нальными архивами разных государств. При этом каждое новое исследование вплетается в большую многослойную летопись, что позволяет рассмотреть вопрос с разных сторон – культурологической, социальной, экономической, гуманитарной.

Сборник «История. Память. Люди» открывается приветственным словом заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марата Азильханова, который отметил, что это издание является уникальным, поскольку рассказывает о личностях, внесших значительный вклад в развитие страны.

«Сегодня мы с огромной благодарностью вспоминаем о людях, которые стояли у истоков ассамблеи. Среди них Павел Атрушкевич, Сергей Терещенко, Азиз Алиев и многие другие. 2025 год является значимой вехой в истории нашей страны – мы отмечаем 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, которая за три десятилетия стала уникальным институтом, объединяю­щим представителей более 100 этносов, проживающих в республике. Кроме того, 2025 год связан с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу, мы гордимся подвигами наших предков, которые защитили мир для будущих поколений», – отметил Марат Азильханов.

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Серик Сейдуманов напомнил слова Президента

Касым-Жомарта Токаева о том, что необходимо уделять особое внимание научным исследованиям в области этносоциальной и этнополитической проблематики.

– Для нашего института, который является базой для алматинской Научно-эксперт­ной группы Ассамблеи народа Казахстана, слова Президента означают не только поддержку ученых и нашего предмета исследования, но и демонстрируют особое отношение Главы государства к науке в целом. Только через глубокое осмыс­ление прошлого мы сможем создать будущее, основанное на взаимном уважении и сотрудничестве, – сказал он.

О важности деятельности АНК говорила и главный экс­перт Республиканского Дома дружбы Гульмира Билялова.

– История – не только описание прошлого, но и основа для понимания настоящего, построения будущего. А память – это дань уважения нашим отцам и дедам, всем, кто создавал страну, кто отстаивал ее независимость в годы Великой Отечественной войны, кто ковал Победу в тылу и на фронте. А еще память – мощный инструмент для понимания культурного многообразия и укрепления дружбы между народами, – подчеркнула она.

Важность изучения литературной жизни страны отметил главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров:

– В нашем журнале печатались Иван Шухов, Дмитрий Снегин, Иван Щеголихин, Морис Симашко, Николай Ровенский, Валерий Антонов, Юрий Герт, Надежда Чернова… Таких авторов надо помнить. Мне хотелось бы отметить и главного вдохновителя международной научной конференции, посвященной творчеству Юрия Герта, материалы которой также вошли в сборник, Адольфа Арцишевского. Ведь Юрий Герт – знаковая фигура в литературе Казахстана, без него невозможно представить интеллектуальную и духовную жизнь республики того времени, – сказал Фархат Тамендаров.

О творчестве Юрия Герта рассказал на презентации главный научный сотрудник ИЛИ им. М. О. Ауэзова Алимжан Хамраев.

– Главный роман Юрия Герта «Кто, если не ты?» был опубликован в 1964 году, его действие происходит в конце сороковых. Писатель осознанно переосмысливает общественно-политические и культурные изменения, происходившие в послевоенное время в стране. Тогда произведения, связанные с культом личности Сталина, в изобилии появлялись не только в советской печати, кино, музыке, живописи, монументальном и изобразительном искусстве, но и в фольклорных текстах. Писатель бросает вызов общественной лжи в культуре и литературе. Такое изображение образа времени в годы хрущевской оттепели выделяет Юрия Герта как романтически настроенного человека, подобного Дон Кихоту. Он стремится к честности, справедливости, искренности и чистоте в отношениях в обществе, – отметил Алимжан Хамраев.

На презентации подчеркивалось, что представители различных этносов, проживающих в Казахстане на протяжении веков, жили в мире и согласии, оказывали поддержку друг другу в трудные времена и с уважением относились к культурным традициям.

Несомненно, сборник «История. Память. Люди» станет еще одним связующим звеном между народами, будет способствовать укреплению взаимопонимания, уважения и доброжелательности между всеми нами – такими разными, но и такими похожими.