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Летят перелетные птицы
Елена Брусиловская

Пернатые мигранты

Если верить легенде, эта маленькая, неприметная с виду серенькая птичка умеет говорить с богами, прося у них то дождя, то солнечной погоды. И кто знает, может, боги потому и прислушивались к пению жаворонка – не­обычайно звонкому, жизнерадостному, наполняющему радостью сердце. У нас с пением этой весенней птицы оживают бескрайние степи, не случайно Казахстан даже называют страной жаворонков.

Надо сказать, что птицы всегда находились рядом с человеком. Их пение будит нас на рассвете, они вьют гнезда под крышами домов, мы их постоянно видим, они не боятся людей и везде их сопровождают. И даже когда человек начал замыкаться в городских стенах, птицы пошли вслед за ним – воробьи, дрозды, синицы, скворцы, горлинки. Зимой это грачи, вороны, сороки, летом – трясогузки, ласточки и многие другие.

Ученые считают, что на земле от 8 до 10 тыс. видов птиц. Из этого огромного птичьего разнообразия большая часть, конечно, обитает в Южной Америке, которую называют птичьим материком. Там свыше 3 тыс. видов птиц. В Казахстане примерно 500 видов птиц, но и это не так уж мало.

Как пояснил директор Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко, большая часть наших птиц – перелетные, потому что зимы в Казахстане довольно суровые, и пернатые улетают в теплые края, лишь на юге республики доля остающихся зимовать немного выше. Кроме жаворонков, которых у нас 13 видов, весной к нам прилетают кулики, журавли, цапли, дрофы, хищные птицы, ракшеобразные, масса видов воробьиных и многие другие.

Причем весенняя миграция в Казахстане начинается с марта, в основном она идет в апреле и заканчивается на севере страны в конце мая, когда все птицы уже прибывают на места гнез­дования.

Что же касается Дня птиц, то он у нас отмечается с 1926 года. ­Правда, раньше этот день проводился не всегда регулярно и в основном благодаря энтузиас­там-учителям, которые стремились приобщить юное поколение к недетским проблемам защиты дикой природы. Обычно в этот день проводились различные конкурсы и викторины, посвященные птицам, а также мас­терились и вывешивались на деревья скворечники. Но с 2006 года 1 апреля День птиц стал ежегодной датой. Более того, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия вместе с Союзом охраны птиц Казахстана выбирают и птицу года. В нынешнем году ею стал, никогда не догадаетесь, – пеликан. Но о нем мы расскажем в другой раз.

– Мало кому известно, что через нашу республику проходят два крупных птичьих миграционных пути – Западно-Сибирско-Африканский и Центрально-Азиатско-Индийский, по которым ежегодно пролетают десятки миллионов птиц! Часть из них гнездится у нас, часть прилетает только на зиму или на лето. Вот, скажем, белая полярная сова живет в тундре, а зимой встречается в наших степях. Многие птицы летят через нашу страну. Например, краснозобая казарка, это небольшой красивый гусь, ярко окрашенный, так вот он гнездится в тундре, затем летит через Казахстан и зимует уже значительно южнее.

Так же и журавли – осенью мы видим в небе курлычущий журавлиный клин, это они летят через нашу республику на юг, а весной, наоборот, на север. Из этих 500 видов, отмеченных в Казахстане, гнездятся здесь чуть меньше 400. Причем некоторые «откочевывают» недалеко – с наших мест на Шардаринское водохранилище или в Туркмению, где и зимуют.

Кстати сказать, у нас в Алматы ласточки появляются в апреле, когда наступает тепло, потому что они кормятся различными мошками. А вот в августе можно видеть, как сотни ласточек сидят на проводах, это они собираются в стаи, чтобы в сентябре улететь в теплые края. Наши ласточки зимуют в Аравии, Передней Азии, Африке, – рассказывает Сергей Скляренко.

В городе

Птицы Казахстана обитают во всех его природных зонах: в степях и лесах, горах, поймах рек, болотных угодьях. Среди них немало внесенных в Красную книгу Казахстана – 57 видов. Как это ни покажется странным, но в степи меньше разновидностей птиц, чем в городе.

– Во-первых, в городах рядом с человеком птицам легче прокормиться, а потом, тот же дятел в степи жить не может, потому что ему обязательно нужны деревья, чтобы выдолбить гнездо, – говорит Сергей Скляренко. – К сожалению, достоверных данных по численности большинства птиц, даже редких или охотничьих видов, в стране нет, как нет и государственной системы мониторинга животного мира. Есть информация лишь по отдельным регионам и видам, получаемая в рамках единичных проектов или производственного мониторинга. Например, на Каспии нефтяными компаниями (но она недоступна) или в Северном Казахстане в рамках международных проектов по гусям, или мониторинговые работы в некоторых особо охраняемых природных территориях. Конечно, что-то собирается ежегодно по некоторым объектам охоты охотохозяйствами, но эти данные очень разнокачественные.

По мнению Сергея Скляренко, город для птиц – такая же среда обитания, как и другие, только резко обедненная в плане растительности и мест для кормежки. Если птицам есть где строить гнезда и где собирать корм – они будут жить, при условии, конечно, что нет постоянного преследования их людьми.

– В Алматы, как показывают итоги специального исследования, в конце 1980-х годов было отмечено около 200 видов птиц, правда, гнездились из них только около 40. Но это были последние системные работы по изучению численности птиц в мегаполисе. Мы можем с очевидностью предполагать, что сократилась, например, численность малой горлицы, домового воробья, деревенской ласточки, поскольку сократились районы, занятые частным сектором с огородами и прочей растительностью.

Практически исчез обыкновенный скворец, зато возросла численность майны, или саранчового скворца. Отлично себя чувствуют в городе сороки, синицы, сизые голуби. Поэтому говорить надо не о пагубности городской экосистемы, а о ее ущербности, когда буквально на глазах идет сверхплотная застройка, сокращаются зеленые насаждения, и ничего не появляется им взамен. Может быть, это прозвучит резко, но скажу, что Алматы в огромных частях буквально убивается акима­том и застройщиками как место, пригодное для сосущест­вования людей и животных, включая птиц, превращаясь в бетонные «термитники», от которых во многих странах уже отказались, – говорит Сергей Скляренко.

Конечно, с одной стороны, все краснокнижные птицы у нас охраняются законом. За них можно даже срок получить. Скажем, за незаконный вылов сокола-балобана иск составляет 700 МРП (это в дополнение к уголовному делу). Добыча любых птиц – от воробья до орла – без разрешений запрещена. За разорение гнезд ответственность и иски возрастают кратно. Но, с другой стороны, специальных государственных программ по сохранению или восстановлению чис­ленности какого-либо вида либо группы видов птиц в Казахстане нет. Вот парадокс!

А чтобы чаще видеть и слышать птиц, включая редких, надо создавать в городах подходящие условия – разнообразить насаждения, добавлять ягодные деревья и кустарники, сохранять крупные и мелкие парки, открытые лужайки с разнотравьем, водоемы, вести зимнюю подкормку. И тогда птицы будут нашими постоянными соседями и весной, и летом, и зимой.

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