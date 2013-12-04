Летят в ворота шайбы

[caption id="attachment_15242" align="alignleft" width="300"] фото с сайта КХЛ[/caption]

Лучшей игрой тура в рамках КХЛ специалисты назвали противостояние магнитогорского «Металлурга» (двукратного победителя Евролиги и обладателя Кубка европейских чемпионов) и астанинского «Барыса».

Казахстанский клуб сразу задал высокий темп встрече – трижды до окончания основного времени наши хоккеисты вели с разницей в одну шайбу и трижды «стальные лисы» сравнивали счет. Причем в последний раз хозяевам льда это удалось сделать за 8 секунд до финальной сирены. Тем не менее окончательную победу одержали все же гости. После того как не удалось выявить сильнейшего в дополнительное время, «барсы» смогли перебросать соперника по буллитам. Со счетом 4:3 в этот день победила Астана.

Сразу 8 шайб, но уже в рамках ВХЛ, в ворота соперника провела карагандинская «Сарыарка» гостившая у нижнетагильского «Спутника». «Беркуты» были быстрее, точнее и удачливее. Все, что смогли россияне, так это отквитать 2 шайбы. Итоговый счет встречи – 8:2.

Продолжает восхождение по турнирной таблице и усть-каменогорское «Казцинк-Торпедо». Совсем недавно восточноказахстанцы потерпели ряд чувствительных поражений и вылетели из зоны лидеров. Всем показалось, что наступил игровой кризис, но наши хоккеисты собрались и выдали несколько потрясающих матчей. В том числе свою силу они продемонстрировали в домашней игре против краснодарской «Кубани», идущей на втором месте в чемпионате.

Победив со счетом 4:1, наша команда вошла в пятерку лучших клубов ВХЛ.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ