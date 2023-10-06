Льготные кредиты для строительства молочно-товарных ферм выделяют казахстанским предпринимателям

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ход реализации Большого проекта по поддержке агропромышленного комплекса рассмотрели на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Проект нацелен на тиражирование положительного опыта Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм в других регионах страны.

Предыдущее совещание по данному вопросу состоялось в августе, и за данный промежуток времени есть существенные продвижения к старту программы в регионах. 31 августа 2023 года приняты правила кредитования проектов в сфере АПК. Они дают возможность выдавать предпринимателям кредиты через поверенных агентов по льготной ставке 2,5%, до 10 лет. Максимальная сумма займа – до 5 млрд тенге.

Из 11 областей, участвующих в Большом проекте, 8 определили поверенных агентов в лице СПК.

Еще 3 региона (Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области) проводят конкурсные процедуры на их определение.

Области Абай, Акмолинской, Северо-Казахстанской областям уже выделили средства на кредитование в размере 34 млрд тенге.

В октябре планируется перечислить 52 млрд тенге еще 5 регионам (Западно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Туркестанская области).

Госорганы и НПП «Атамекен» совместно анализируют потенциальный пул проектов, в том числе и на предмет бизнес-устойчивости предприятий-заявителей. Работа ведется в рамках исполнения поручения вице-премьера о создании межотраслевой интеграции между госорганами, бизнесом и акиматами для контроля за реализацией и эффективностью расходования бюджетных средств в рамках новой программы. 

По итогам анализа некоторые проекты были исключены из списков потенциальных участников. Акиматам поручено внести качественный перечень проектов, которые полностью готовы к старту реализации с 2024 года и соответствуют всем требованиям программы. Итоговые результаты проведенного анализа рассмотрят на следующем совещании.

Справочно: Большой проект – это тиражирование положительного опыта Северо-Казахстанской области по льготному кредитованию строительства предприятий по производству основных продуктов питания. Благодаря такой поддержке за 2 года в СКО была построена 21 молочно-товарная ферма. В регионе ежегодно вырабатывают 648 тысяч тонн молока или 10,3% от всего производства в стране.

Проект рассчитан на 5 лет, он охватывает строительство молочно-товарных ферм (от 400 голов), овощехранилищ (от 1 тысячи тонн), птицефабрик мясного направления (от 5 тысяч тонн мяса в год), орошаемого земледелия и мясного животноводства. На первом этапе, в 2023 году, на его реализацию выделено 100 млрд тенге. На возвратные средства будут построены 65 молочно-товарных ферм. При выходе построенных фабрик на полную мощность производство молока в Казахстане увеличится на 322 тысячи тонн. На второй этап (2024 год) также выделено 100 млрд тенге.

#Правительство #сельское хозяйство #бизнес #кредиты #Жумангарин #АПК #МТФ

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