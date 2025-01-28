Личная трагедия – общая боль

Порядка 108 тыс. человек находятся под динамическим наблюдением по поводу употреб­ления психо­активных веществ. Но самое страшное, что официальные данные не отражают полную картину происходящего. Ведь за профессиональной помощью специалистов больные чаще всего обращаются под влиянием родных и близких.

– Наркомания как один из видов зависимости не возникает сама по себе. У нее есть свои предпосылки. Спусковым крючком могут выступить социаль­ные, биологические и психологические факторы. Получается, что низкий уровень образования, бедность или токсичное окружение увеличивают риск возникновения зависимости. Стресс, депрессия и низкая само­оценка часто толкают человека к поис­ку выхода, к «бегству» в виде сторонних «удовольствий». Генетическая предрасположенность также может сыграть свою роль в формировании зависимости, – говорит старший научный сотрудник Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен», тренер национальной команды по профилактике употребления наркотиков Сауле Касимова.

Она участница тренингов, организованных региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности в рамках совместной деятельности УНП ООН и организации «План Коломбо» по повышению потенциала специалистов в области снижения спроса на наркотики.

За годы работы Сауле Касимова убедилась: недуг несет разрушительные последствия как для личности, так и для общества. Зависимый разрушает личные, социальные и профессиональные связи, губит свое здоровье, а также приводит семью к финансовым трудностям и конфлик­там. Если рассматривать наркоманию в более широком смысле, то эта проблема способствует увеличению уровня преступности, снижению производительности труда и социально-экономичес­кой нестабильности.

По словам психолога Национального научно-прак­тического института благополучия детей «Өркен» Айгерим Даулет, борьба с наркоманией требует комплекс­ного подхода, включающего, к примеру, образовательные кампании по повышению осведомленности детей, подростков и молодежи о пос­ледствиях употребления наркотиков.

– Реабилитационные программы (обеспечение доступности специализированных центров для оказания социальной, психологической и медицинской помощи), семейная поддержка (своевременное вмешательство родителей и близких), государственная стратегия (разработка и реализация проектов, направленных на снижение доступности наркотиков и уменьшение масштабов их распространения) – все это тоже является час­тью успеха в борьбе с недугом. Важно понимать, что каждый из нас может внести свой вклад в решение этой проблемы, начиная с заботы о своих родных и создания здоровой атмосферы в обществе. Наркомания – это не просто личная трагедия отдельных людей, а наша общая боль. Только вместе мы можем помочь снизить ее масштабы и сделать мир безопаснее для будущих поколений, – убеждена Айгерим Даулет.

В числе проводимой сотрудниками института профилактической работы необходимо отметить ряд вебинаров для педагогов, распространение информационных постеров «Скажи нет наркотикам!», проведение тренингов для администрации и учителей, кураторских часов в организациях образования, разъяс­нительных мероприятий по предотвращению распространения синтетических наркотиков (через интернет-ресурсы) среди подростков.

– Лично я вела в 2024 году тренинги для педагогов Алматинской области по профилактике употреб­ления наркотиков в школе, для психологов города Алматы – тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ, – говорит Сауле Касимова. – Запланировано проведение республиканского челленджа «Нет наркотикам», мастер-класса для школьников «Скажи нар­котикам – нет!», круг­лого стола «Межведомственное взаимодействие по профилактике употребле­ния наркотиков в школе», а также выпуск информационного видеоролика для школьников.