Личная трагедия – общая боль Общество 28 января 2025 г. 8:17 7 Анастасия Катранова Более 18 тысяч казахстанцев зависимы от наркотиков коллаж из архива «КП» Порядка 108 тыс. человек находятся под динамическим наблюдением по поводу употребления психоактивных веществ. Но самое страшное, что официальные данные не отражают полную картину происходящего. Ведь за профессиональной помощью специалистов больные чаще всего обращаются под влиянием родных и близких. – Наркомания как один из видов зависимости не возникает сама по себе. У нее есть свои предпосылки. Спусковым крючком могут выступить социальные, биологические и психологические факторы. Получается, что низкий уровень образования, бедность или токсичное окружение увеличивают риск возникновения зависимости. Стресс, депрессия и низкая самооценка часто толкают человека к поиску выхода, к «бегству» в виде сторонних «удовольствий». Генетическая предрасположенность также может сыграть свою роль в формировании зависимости, – говорит старший научный сотрудник Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен», тренер национальной команды по профилактике употребления наркотиков Сауле Касимова. Она участница тренингов, организованных региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности в рамках совместной деятельности УНП ООН и организации «План Коломбо» по повышению потенциала специалистов в области снижения спроса на наркотики. За годы работы Сауле Касимова убедилась: недуг несет разрушительные последствия как для личности, так и для общества. Зависимый разрушает личные, социальные и профессиональные связи, губит свое здоровье, а также приводит семью к финансовым трудностям и конфликтам. Если рассматривать наркоманию в более широком смысле, то эта проблема способствует увеличению уровня преступности, снижению производительности труда и социально-экономической нестабильности. По словам психолога Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» Айгерим Даулет, борьба с наркоманией требует комплексного подхода, включающего, к примеру, образовательные кампании по повышению осведомленности детей, подростков и молодежи о последствиях употребления наркотиков. – Реабилитационные программы (обеспечение доступности специализированных центров для оказания социальной, психологической и медицинской помощи), семейная поддержка (своевременное вмешательство родителей и близких), государственная стратегия (разработка и реализация проектов, направленных на снижение доступности наркотиков и уменьшение масштабов их распространения) – все это тоже является частью успеха в борьбе с недугом. Важно понимать, что каждый из нас может внести свой вклад в решение этой проблемы, начиная с заботы о своих родных и создания здоровой атмосферы в обществе. Наркомания – это не просто личная трагедия отдельных людей, а наша общая боль. Только вместе мы можем помочь снизить ее масштабы и сделать мир безопаснее для будущих поколений, – убеждена Айгерим Даулет. В числе проводимой сотрудниками института профилактической работы необходимо отметить ряд вебинаров для педагогов, распространение информационных постеров «Скажи нет наркотикам!», проведение тренингов для администрации и учителей, кураторских часов в организациях образования, разъяснительных мероприятий по предотвращению распространения синтетических наркотиков (через интернет-ресурсы) среди подростков. – Лично я вела в 2024 году тренинги для педагогов Алматинской области по профилактике употребления наркотиков в школе, для психологов города Алматы – тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ, – говорит Сауле Касимова. – Запланировано проведение республиканского челленджа «Нет наркотикам», мастер-класса для школьников «Скажи наркотикам – нет!», круглого стола «Межведомственное взаимодействие по профилактике употребления наркотиков в школе», а также выпуск информационного видеоролика для школьников. #наркотики #наркомания #профилактика #зависимость