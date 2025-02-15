Личность созидательного плана

Когда научно-технический прогресс достиг невидимых дотоле высот – шутка ли, сегодня роботы способны почти на равных конкурировать в выполнении сложнейших задач со своими создателями, что свидетельствует о колоссальных ресурсах человека, – удивляешься многому. Глядя на сверхскоростные поезда, космические корабли, любуясь фантастически красивыми архитектурными ансамблями, уникальными по конструкции небоскребами и другими рукотворными чудесами, не устаешь восхищаться человеческим гением. Однако подобное состояние, к сожалению, мы испытываем не чаще разочарований, связанных с извечными людскими прегрешениями. И потому на все времена актуальны вопросы: кто мы и почему мы такие? И всегда нам интерес­ны лица, стремящиеся ответить на эти вопросы поиском истины, созидательным трудом. Иными словами, рыцари созидания, дарящие своим отношением к жизни то приятное состояние души, что называется эмоциональным подъе­мом. И не только.

Алтынбек Нухулы – один из тех, кто, как и Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери, озабочен чистотой и обновлением нашей бренной земли. Алтеке как ученый, педагог на протяжении своей сознательной жизни не устает объяснять и созидать. Поэтому интересен окружающим, полезен общест­ву. С мальчишеских лет он стремился, как бы ни прозвучало это пафосно, сделать мир добрее и чище. Ибо устремления, дела и результаты его поисков тому подтверждение.

После школы по совету известного академика Абикена Бектурова Алтынбек поступает на химический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Сказать, что мальчишке из баянаульской глубинки легко давалась учеба, было бы неверно. Трудолюбие и серьезное стремление к знаниям, присущие с ранних лет, поз­волили ему быть в первых рядах среди сокурсников. Будучи студентом, он активно совмещает учебу с наукой, при этом продолжает свои школьные увлечения поэзией и фотоделом, пробует перо на страницах столичных газет.

На втором курсе он опубликовал свою первую зарисовку в газете «Қазақ университеті», проиллюстрировав ее, конечно же, собственными фотоснимками.

«Благодаря своему увлечению в том же году запечатлел на пленке фирмы Kodak семью Шамшиябану-апай Сатпаевой. Именно тогда я впервые увидел Шарипу-әже – первую жену Каныша Имантаевича. ...Позже, когда началась подготовка к 90-летнему юбилею ученого, в популярной в ту пору молодежной газете «Өркен» вышла моя статья под заголовком «Ел ардағы» («Гордость страны») о Каныше Сатпаеве. Трудно описать испытанную мною радость. До сих пор помню в деталях то счастливое мгновение, когда, раскрыв пахнущую типографской краской свежую газету, увидел свою первую серьезную публикацию», – вспоминает Алтеке в «сенаторских записках», опубликованных в общественно-политическом журнале «Мысль».

Для юноши, взявшегося за перо и изложившего на бумаге свои мысли для широкого круга читателей, это было действительно нерядовое событие. А ведь десятилетия спустя он станет членом Союза журналистов Казахстана.

В биографии Алтынбека Нухулы есть один немаловажный факт. Он родом из того благодатного уголка земли, где десятилетиями ранее до его рождения появился на свет будущая гордость народа – Каныш Сатпаев. Незабываемые встречи в родном ауле с близкими родственниками, коллегами и воспитанниками академика усилили интерес мальчишки ко всему, что связано с жизнью и деятельностью ученого.

«В документальном фильме, посвященном 50-летию Каныша Имантаевича, рядом с академиком стоит мой отец Нухы, доводящийся ученому братом в четвертом колене. Эта хроникальная лента, снятая в послевоенном 1949 году, ныне хранится в Национальном архиве Республики Казахстан. Поскольку с малых лет мы слышали восхищение взрослых успехами академика и его сподвижников, многие из которых были также из Баянаула, наше поколение стремилось быть похожим на Каныша Имантаевича», – вспоминает Алтеке.

Ему дорого и свято все, что связано с именем академика. Неспроста жизненным принципом депутата Сената Парламента являются простые по форме, ясные по сути мудрые строки великого ученого: «В какой бы среде ты ни находился, какую бы ты должность ни занимал, сохрани в себе три качества – человечность, трудолюбие и внутреннюю культуру». Эту полную глубокого смысла истину, на наш взгляд, можно было вписать в Этический кодекс государственных служащих, она могла бы стать отправной точкой для формирования в каждом из наших чиновников вышеназванных качеств.

Хотя сатпаевская тема была интерес­на Алтынбеку со школьной скамьи, он вплотную приступил к ней накануне 100-летия академика. Только перечис­ление инициированных им и достойно проведенных мероприятий, презентаций, всевозможных научно-теоретичес­ких, научно-практических конференций на республиканском и международном уровнях, трудов, посвященных жизни, историческим по размаху открытиям ученого-геолога, основателя и первого президента Академии наук Казахстана, заняло бы несколько страниц. Но упомянуть хотя бы бегло о нескольких из них, очевидно, нужно.

На протяжении более двадцати лет каждой весной, ко дню рождения академика, в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова проводятся Сатпаевские чтения; систематизированы объекты, носящие имя ученого. По информационно-справочному указателю, составленному Алтынбеком Нухулы, имя казахского гения носят 100 объектов, в их числе – город, Институт геологических наук Национальной академии, горно-металлургичес­кий комбинат, планета, зарегистрированная в международном каталоге под номером 2402, минерал, канал Иртыш – Караганда, горная вершина, айсберг, корабль и многое другое.

Также следует упомянуть создание короткометражного фильма «Каныш Сатпаев – личность планетарного масштаба», воздвижение величественного памятника академику в центре столицы и многое другое из реализованных проектов Международного фонда Каныша Сатпаева, которым руководит председатель его попечительского совета Алтынбек Нухулы.

Заметен его огромный вклад и в реализацию общенациональной программы по духовному возрождению. Будучи ректором Павлодарского государственного педагогического университета, определяя стратегические цели подготовки будущих учителей, педагогов новой формации, он прекрасно понимал, что без духовного стержня, нравственной основы такие специалисты мало чему могут научить детей, не говоря уже о воспитании у них чувства любви и ответственности за свою Родину.

Родина же начинается, как в известной песне, «с заветной скамьи у ворот» отчего дома. С малой родины. Туған ел. Туған өлке. Очевидно, исходя из этой непреложной истины, он взялся за написание учебника «Өлкетану» («Крае­ведение»), который был утвержден и включен Министерством образования и науки в учебную программу средних школ Казахстана. Заметим, что каждая тема в нем сопровождается видеоблоком.

Гордость любого уголка земли – это его люди. Алтынбек Нухулы с единомышленниками подготовил книжную серию «Баянаула перзенттері» («Рожденные в Баянуле»). В них размещены биографии выдающихся личностей, рожденных в этом поистине сакральном крае. В ряду с такими историческими фигурами, как Бухар-жырау, Олжабай-батыр, Муса Шорманулы, Машхур Жусип, Каныш Сатпаев, в этих многотомниках можно многое узнать о видных представителях и сатпаевской династии.

Минувшим летом в ауле Мусы Шормана, где была перерезана пуповина будущего основателя Национальной академии наук, по инициативе сенатора Алтынбека Нухулы появилась аллея «Баянауыл біртуарлары». Здесь впервые в стране на лайтбоксах представлены важные сведения о 35 исторических личностях из Баянаула.

О выдающихся людях Павлодарского Прииртышья повествуется и в 200 короткометражных фильмах на казахском и русском языках, созданных по инициа­тиве и при непосредственном участии Алтынбека Нухулы. Эти документальные ленты, регулярно транслируемые региональными и республиканскими телеканалами, приобщают телезрителей к нашей общей истории.

В активе добрых дел с участием Алтеке и скульптурная галерея в Павлодаре, где установлены бюсты старшего султана Баянаульского внешнего округа Мусы Шорманулы и первого директора Семипалатинского педагогического техникума, известного деятеля движения «Алаш», учителя нации Абикея Сатпаева, а также Бухар-жырау, Машхура Жусипа, Жусипбека Аймауытова, Султанмахмута Торайгырова, Каныша Сатпаева, Абикена Бектурова, Алькея Маргулана, Шафика Чокина, Ермухана Бекмаханова. Общее же количество установленных под его руководством мемориальных досок и памятных плит в разных уголках Казахстана перевалило уже за 30.

Сколько энергии и духовных сил потребовалось на создание Маргулан-центра и научно-образовательного комплекса «Султанбет-султан», на карту сакральных объектов Павлодарской облас­ти, историко-мемориального комп­лекса «Ақкелін», в состав которого вошли мавзолей Мусы Шорманова, усадьба семьи Шорман-бия, музей «Туған жердің тарихи тұлғалары», известно лишь единомышленникам тогдашнего ректора Алтынбека Нухулы, не знающего покоя, одержимого светлыми идеями.

Работая ректором Многопрофильного гуманитарно-технического университета в Караганде, Инновационного Евразийского университета в Павлодаре, а также Павлодарского государственного педагогического университета, Алтеке продолжал заниматься наукой. В 2007 году он стал лауреатом премии академика Каныша Сатпаева, учрежденной Министерством образования и науки и вручаемой за выдающиеся результаты исследовательского поиска в естественных науках. Такую высокую оценку получило его открытие на стыке химии и металлургии.

Академик Международной академии инженерных наук Алтынбек Нухулы – автор около 600 научных и пуб­лицистических работ, требующих в их написании упорства, всесторонних исследований. Среди них семь монографий, 16 учебников и учебных пособий, а также более 300 публикаций на общественно-политические и культурно-просветительские темы. Наряду с этим он обладатель 23 патентов и авторских свидетельств. Его научные открытия внедрены в производство на известных металлургических комбинатах (Qarmet, Kazzink, Kazakhmys).

3 июня 2021 года в центре столицы взметнулся к небу величественный памятник первому казаху, чьим именем названа малая планета. Идея возведения монумента основателю и первому президенту Академии наук Казахстана, лауреату Ленинской премии принадлежала Алтынбеку Нухулы. Со дня пуб­личной защиты своей инициативы до торжественного открытия памятника он неизменно занимался многотрудными вопросами, связанными с реализацией данного проекта. А на церемонии открытия монумента сказал: «Теперь этот памятник, в котором талантливо отражен вдохновляющий образ, светлый облик гениального сына казахского народа, станет местом паломничества, поклонения великому человеку. Пусть и для будущих поколений Каныш Сатпаев станет образцом служения Родине, символом высокого духа, как и этот высокий и величественный памятник из бронзы».

«Я восхищаюсь его порядочнос­тью, кругозором, трудолюбием, многограннос­тью. Алтынбек – сенатор, являющийся поистине носителем высокой культуры и подлинной духовности», – сказал как-то народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Шахимардан Абилов.

Отрадно, что свою многогранность таланта он как нельзя лучше проявлял в качестве преподавателя и профессора, проректора и ректора четырех вузов. Избранный в депутаты Сената Парламента, он также оправдывает надежды своих избирателей. На сегодня Алтеке – один из активных и уважаемых парламентариев страны.

Школьные увлечения будущего академика Национальной академии наук Казахстана, почетного гражданина Павлодарской области художественной литературой, поэзией, фотографией переросли в увлечения всей жизни. А в минуты отдыха он с удовольствием берет в руки домбру.

В часы досуга сенатор готов скрестить кий с друзьями и коллегами. Неоднократный победитель республиканских турниров по русскому бильярду, он в первую очередь побеждает на ментальном уровне. Ибо у него чемпионский характер.

На недавнем бильярдном турнире памяти известного поэта Несипбека Айтулы, проведенном в рамках сатпаев­ских юбилейных торжеств, лауреат Государственной премии РК, международной литературной премии Франца Кафки, патриарх казахской литературы Толен Абдик в своем благословении сказал: «Вчера прочитал в «Қазақ әдебиеті» очерк «Сенатор». В нем идет речь об организаторе сегодняшнего праздника высокой духовности. Айналайын Алтынбек, данная публикация – это признание широкой общественностью твоих созидательных инициатив и конкретных дел. О чем свидетельствуют, кроме всего прочего, блестяще проходящие по всей республике юбилейные торжества в честь академика Сатпаева».