Фото: скриншот видео / 24.kz

Оборонительный военный альянс на Ближнем Востоке предложили создать лидеры арабских стран в ходе арабо-исламского саммита в Дохе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Инициатива прозвучала на фоне эскалации ситуации в регионе после удара Израиля. Страны-участницы обвинили Израиль в стремлении установить контроль над регионом и дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что атака на Доху показала необходимость коллективной защиты, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал усилить экономическое давление на Израиль.

- Израиль утверждает, что является демократическим государством, в то время как на самом деле он сам создаёт систему оккупации и апартеида и ведёт войну на уничтожение, - заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В саммите приняли участие 79 стран-членов Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

От Казахстана на саммите присутствовал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Как информирует Eadaily.com, в нападении на столицу Катара Израиль задействовал около 15 боевых самолетов и сбросил более 10 боеприпасов.

Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара.