Лучшие специалисты отрасли собрались на IV Центрально-Азиатской конференции прокатных и ивент-компаний, организованной Ассоциацией инженеров технологий объектов культуры, сообщает Kazpravda.kz

фото предоставлено организаторами

Мероприятие проходит 20–21 января 2026 года во Дворце Республики и объединяет специалистов в области сценических технологий, света, звука, видео и сценической механики со всего Центрально-Азиатского региона.

В рамках конференции участникам представлены презентации новейших продуктов и решений от ведущих мировых брендов – Shure, ROBE, L-Acoustics, DiGiCo, MA Lighting, Allen & Heath, Litec, ETC, LightSky, Panasonic, Dicolor, Magnimage и других.

Программа включает обучающие сессии и мастер-классы для художников по свету, звукорежиссёров, видеоинженеров, механиков сцены и монтировщиков, а также практические демонстрации оборудования, профессиональные конкурсы и розыгрыши призов.

Генеральный спонсор конференции — компания «Самат шоу техник».

В рамках конференции прошла первая в Казахстане панельная сессия с участием ведущих прокатных компаний страны, где обсуждались актуальные вопросы отрасли и планы на 2026.

Ежегодно в рамках конференции проходит конкурс для художников по свету «Баскинг». Впервые в программе конференции проходит баттл звукорежиссёров Sound Scrap.

Конференция стала традиционной площадкой, которая объединяет лидеров и специалистов отрасли.