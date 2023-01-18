Лихач на Lexus слетел с моста в Актобе – видео

Автомобиль слетел с моста в городе Актобе, водитель попал в больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео instagram.com/policeaktobe/

ДТП произошло 18 января примерно в 00:30 в Актобе, на мосту поселка Заречный.

Водитель автомашины Lexus ехал со стороны улицы Сатпаева жилого массива Каргалы и, не соблюдая скоростной режим, столкнулся с Subaru.

От удара Lexus слетел с моста. Его водитель с различными травмами доставлен в больницу.

Сейчас проводятся следственные действия. Полиция после осмотра места происшествия отметила, что на проезжей части гололеда не было.