​Лихо землю раздавали

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Михаил ТЁ, Жамбылская область
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В регионе пресечена преступная деятельность группировки, в составе которой были аким Сарыкемерского сельского округа Я. Мусаев, два главных специалиста местного акимата Д. Сумелиди и К. Куралбаев, главный архитектор Байзакского района А. Момынжанов и гражданин РК, уроженец Узбекистана Н. Жубаев.

По данным пресс-службы департамента Национального бюро по противодействию коррупции области, госслужащие, пользуясь служебным положением и связями, незаконно выделяли земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в селе Сарыкемер Байзакского района гражданам, приезжавшим из соседнего Узбекистана. Примерно за пять лет (с 2007 по 2011 год) сообщники раздали свыше 100 наделов.

Как выяснилось в ходе следствия, схема была проста, хорошо отработана и не вызывала ни у кого подозрений. Глава сельского округа периодически возлагал свои служебные обязанности не на заместителя, как это полагается, а на надежного человека – Д. Сумелиди, который беспрепятственно подписывал и утверждал незаконные решения по выдаче участков, за что получал от оралманов от 100 до 200 тыс. тенге и распределял их между членами группировки.

К. Куралбаев выступал в качестве посредника между получателями и группой. Именно он с помощью Н. Жубаева находил нуждающихся в получении участков и передавал деньги оралманов доверенному лицу акима Д. Сумелиди. Уроженец соседней страны входил в доверие к землякам и предлагал услуги за вышеназванную сумму.

После того как находились желающие, главный архитектор района готовил ситуационные планы для решения, а затем вместе с К. Куралбаевым определял границы незаконно выделенного земельного участка, тем самым вселяя в оралманов уверенность в правомерности действий.

Махинации преступной пятерки были раскрыты благодаря борцам с коррупцией. Рассмотрев дело ОПГ, суд Байзакского района признал Д. Сумелиди виновным в мошенничестве, создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений и приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет после отбывания наказания.

К. Куралбаев осужден по фактам мошенничества и приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, А. Момынжанов – к 5 годам 5 месяцам, а Н. Жубаев – к 6 годам с конфискацией имущества. Все фигуранты дела были взяты под стражу прямо в зале суда. Что касается Я. Мусаева, то, по заключению судебно-психиатрической экспертизы, он признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Приговор по делу вступил в законную силу.

Следует отметить, что долгое время вопрос, связанный с уже выданной землей, оставался нерешенным. В результате вмешательства антикоррупционной службы и тщательного расследования дела все разрешилось – в отношении граж­дан, получивших земельные участки нелегальным путем, районной земельной комиссией вынесены новые законные решения.

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