Крупное производство синтетических наркотиков ликвидировали в Павлодарской области

Фото: пресс-служба КНБ

Крупную нарколабораторию накрыли в Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

30 июля года КНБ провел операцию по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков на территории Павлодарской области.

Оперативниками КНБ в процессе разработки выявлены иностранные граждане, которые прибыли в Казахстан для изготовления психотропных веществ. Реализовывать товар планировалось в странах СНГ.

В ходе обысков обнаружено и изъято около 100 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0,5 га.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – рассказали в КНБ.

Напомним, ранее КНБ ликвидировал 2 крупных подпольных производства синтетических наркотиков в Астане и Акмолинской области.