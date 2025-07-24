В этом году первое сентября выпадает на понедельник

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве рассказал о дате и времени проведения торжественных линеек в начале нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz

«Все мероприятия, касающиеся 1 сентября, традиционно будут начинаться со 2 сентября. По желанию — 1 сентября мы тоже разрешим. Если будет желание, мы не будем запрещать, будем давать возможность — школы могут решением педсовета провести 1 сентября для первоклашек», — проинформировал глава ведомства.

Также он добавил, что проведение традиционной линейки в качестве символического праздника в большей степени волнует только родителей первоклассников.

Напомним, в июле и августе по всей стране продолжаются курсы повышения квалификации, организованные Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения РК. В этот период обучение пройдут свыше 11 тысяч педагогов.