«Ливерпуль» опередил «Арсенал» и «Ман Сити» в гонке за титул АПЛ

Футбол, Спорт
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Айман Аманжолова
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 «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: freepik.com

Мерсисайдцы в 30-м туре чемпионата Англии обыграли «Брайтон» (2:1). «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в очном матче (0:0).

После 29 матчей команда Клоппа лидирует в таблице с 67 очками. «Канониры» идут вторыми с 65 баллами, «горожане» занимают третье место с 64 очками.

Четвертой идет «Астон Вилла» (59 очков), пятым – «Тоттенхэм» (56), а «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку, набрав 48 баллов.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой».

#Спорт #футбол #Ливерпуль #арсенал #МанСити

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