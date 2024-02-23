Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева Общество 23 февраля 2024 г. 1:00 14 Андрей Кратенко Призовое место на городской олимпиаде по казахскому языку заняла ученица пятого класса средней школы № 17 города Петропавловска 12-летняя Елизавета Литвиненко. фото из личного архива Елизаветы Литвиненко Педагоги отметили не только Лизино знание казахского языка, но и отличное произношение, в котором даже не слышится акцент. В чем секрет успеха этой девочки? Лизина мама Инна Литвиненко считает, что в знании языка должны быть заинтересованы прежде всего родители детей. – Этого должны хотеть родители! – говорит она. – Вот мы этого хотели и наняли для Лизы репетитора по казахскому языку, когда дочке было всего четыре года. Она в тот момент не ходила в садик, часто болела, поэтому условия для изучения казахского языка создавали мы сами. Преподавательница казахского языка быстро нашла подход к Лизе, первые уроки проходили в форме просмотра мультиков. Буквы изучались тоже с помощью мультфильмов. За буквами пошли цвета. В общем, поначалу все обучение шло в мультимедийном формате и под руководством хорошего педагога. Главное, что Лизе было интересно учиться. Когда девочка чуть подросла и начала ходить в детский сад, оказалось, что в знании казахского языка она опередила сверстников. Поэтому, если к утреннику нужно было выучить стихотворение на казахском языке, то его давали именно Лизе, кроме нее никто с этим заданием не справился бы. Дальше – школа. Когда началась пандемия и все ушли на дистанционное обучение, у Лизы снова появился репетитор по казахскому языку. Занятия, правда, проходили тоже в онлайн-формате, но три-четыре раза в неделю. Лизе изначально поставили правильное произношение, хотя в ее близком окружении никто не говорил на казахском. Впрочем изначально у нее было стремление решать самые сложные задания, и не только в изучении казахского языка, но и других дисциплин. – Просто я люблю учиться, – говорит девочка. Однажды школьный учитель предложила Лизе участие в конкурсе на знание казахского языка, который организовала казахская диаспора в Тюмени для детей неказахской национальности. Нужно было прочитать стихотворение на казахском языке. Об этом конкурсе ей сказали всего за неделю до крайнего срока. Учитель предложила на выбор два стихотворения, одно крохотное, а другое – «Молодость» Магжана Жумабаева, большое и сложное. Лиза выбрала второе. Как считают знатоки творчества Магжана Жумабаева, это одно из самых сложных произведений поэта, оно и большое, и трудное в произношении. Не каждому взрослому человеку было бы под силу просто правильно прочитать его, а не то чтобы выучить наизусть. Но Лиза Литвиненко выбрала именно его, как бы сделав тем самым вызов самой себе. И справилась с этим заданием за два дня! Выучила стихотворение, едва уместившееся на двух листах формата А4, да еще и набранное убористым шрифтом. Декламировала Лиза в казахском национальном костюме, на фоне пейзажа с юртами в краеведческом музее. Видеоролик был отправлен на конкурс в Тюмень, в ответ пришли восторженные отзывы. По сути, Елизавета Литвиненко представляла на том конкурсе целый город и очень достойно сделала это! – А еще я участвовала в областном конкурсе, – вспоминает Лиза, – рассказывала сказку «Репка» на казахском языке. Удивительно, но даже в изучении биологии Лиза практикует знание казахского языка. Девочка с удовольствием посещает кружок биологии во Дворце школьников. С другими ребятами она делает мультимедийный проект на тему сохранения природы и озвучивает этот проект на казахском языке. – Лиза, а что ты думаешь о перспективе использования казахского языка в своей будущей жизни? – интересуюсь у нее. – Сейчас сложно сказать. – Но интерес к языку растет? – Да, когда видишь результат, появляется и удовлетворение собой, и желание знать язык еще лучше. – Не скучно на уроках казахского? – Нет, темы ведь меняются! Но хотелось бы больше общения! #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык