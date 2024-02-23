Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева

Педагоги отметили не только Лизино знание казахского языка, но и отличное произношение, в котором даже не слышится акцент.

В чем секрет успеха этой девочки? Лизина мама Инна Литвиненко считает, что в знании языка должны быть заинтересованы прежде всего родители детей.

– Этого должны хотеть родители! – говорит она. – Вот мы этого хотели и наняли для Лизы репетитора по казахскому языку, когда дочке было всего четыре года. Она в тот момент не ходила в садик, часто болела, поэтому условия для изучения казахского языка создавали мы сами. Преподавательница казахского языка быстро нашла подход к Лизе, первые уроки проходили в форме просмотра мультиков. Буквы изучались тоже с помощью мультфильмов. За буквами пошли цвета. В общем, поначалу все обучение шло в мультимедийном формате и под руководством хорошего педагога. Главное, что Лизе было интересно учиться.

Когда девочка чуть подросла и начала ходить в детский сад, оказалось, что в знании казахского языка она опередила сверстников. Поэтому, если к утреннику нужно было выучить стихотворение на казахском языке, то его давали именно Лизе, кроме нее никто с этим заданием не справился бы.

Дальше – школа. Когда началась пандемия и все ушли на дистанционное обучение, у Лизы снова появился репетитор по казахскому языку. Занятия, правда, проходили тоже в онлайн-формате, но три-четыре раза в неделю.

Лизе изначально поставили правильное произношение, хотя в ее близком окружении никто не говорил на казахском. Впрочем изначально у нее было стремление решать самые сложные задания, и не только в изучении казахского языка, но и других дисциплин.

– Просто я люблю учиться, – говорит девочка.

Однажды школьный учитель предложила Лизе участие в конкурсе на знание казахского языка, который организовала казахская диаспора в Тюмени для детей неказахской национальности. Нужно было прочитать стихо­творение на казахском языке.

Об этом конкурсе ей сказали всего за неделю до крайнего срока. Учитель предложила на выбор два стихотворения, одно крохотное, а другое – «Молодость» Магжана Жумабаева, большое и сложное. Лиза выбрала второе. Как считают знатоки творчества Магжана Жумабаева, это одно из самых сложных произведений поэта, оно и большое, и трудное в произношении. Не каждому взрослому человеку было бы под силу просто правильно прочитать его, а не то чтобы выучить наизусть. Но Лиза Литвиненко выбрала именно его, как бы сделав тем самым вызов самой себе.

И справилась с этим заданием за два дня! Выучила стихотворение, едва уместившееся на двух листах формата А4, да еще и набранное убористым шрифтом.

Декламировала Лиза в казахском национальном костюме, на фоне пейзажа с юртами в краеведческом музее. Видеоролик был отправлен на конкурс в Тюмень, в ответ пришли восторженные отзывы. По сути, Елизавета Литвиненко представляла на том конкурсе целый город и очень достойно сделала это!

– А еще я участвовала в областном конкурсе, – вспоминает Лиза, – рассказывала сказку «Репка» на казахском языке.

Удивительно, но даже в изучении биологии Лиза практикует знание казахского языка. Девочка с удовольствием посещает кружок биологии во Дворце школьников. С другими ребятами она делает мультимедийный проект на тему сохранения природы и озвучивает этот проект на казахском языке.

– Лиза, а что ты думаешь о перспективе использования казахского языка в своей будущей жизни? – интересуюсь у нее.

– Сейчас сложно сказать.

– Но интерес к языку растет?

– Да, когда видишь результат, появляется и удовлетворение собой, и желание знать язык еще лучше.

– Не скучно на уроках казахского?

– Нет, темы ведь меняются! Но хотелось бы больше общения!