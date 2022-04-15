Три человека погибли и четверо пострадали от дорожной аварии, случившейся в среду вечером в Туркестанской области.

На трассе Сарыагаш – Шымкент столкнулись автобус марки «Yutong» и автомашина Audi 100. ДТП произошло около семи часов вечера.

Автобус, в котором находились порядка тридцати пассажиров, двигался в сторону Шымкента. Уже доподлинно известно, что водитель легковушки, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с автобусом, который от сильного удара опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и два пассажира скончались на месте происшествия. Пострадали и пассажиры автобуса. Выбраться из перевернутого на бок транспортного средства до приез­да медиков и спасателей людям помогали водители и пассажиры, проезжавших в это время машин. После оказания первой медицинской помощи большая часть пассажиров продолжила путь, пересев в другой автобус. Были и те, кто отказался от поездки, предпочтя вернуться домой.

Четверо пассажиров автобуса получили серьезные травмы, им понадобилась специализированная медицинская помощь. Потерпевших доставили в стационар районной больницы города Сарыагаша.

Кроме следственно-оперативной группы, на место ЧП прибыло руководство районного отдела полиции и районной прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших. Полицейские Туркестанской области призывают водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.