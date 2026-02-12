Открывая работу заседания бюро Сената, Маулен Ашимбаев отметил, что проводимые в стране конституционные изменения, являются логическим продолжением реформ, реализуемых в стране по инициативе Главы государства. Этот исторический по своему значению и масштабам шаг является ответом на запросы общества по дальнейшему укреплению принципов справедливого государства, где власть несет реальную ответственность, а закон стоит выше всего. В этой связи он подчеркнул важность консолидации общих усилий вокруг предстоящего референдума, в том числе в рамках работы общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана».

– Масштабные реформы, инициированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, получили свое логическое продолжение в конституционных преобразованиях. В целях информирования населения о конституционных изменениях сформирована общенациональная коалиция, объединившая ключевые общественно-политические институты. Ряд наших коллег-сенаторов уже включились в работу коалиции, а на следующей неделе все сенаторы направятся в регионы. В этой связи в предстоящий период приоритетное внимание должно быть уделено масштабной информационно-разъяснительной работе положений проекта нового Основного закона, – сказал председатель палаты, обращаясь к депутатам.

Члены бюро Сената постановили рассмот­реть на предстоящем заседании Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Цель – реализация государственных приоритетов по диверсификации экономики, развитию внутреннего и въездного туризма, укреплению человеческого капитала и повышению доступности спорта для детей и подростков.

Законом вносятся изменения и дополнения в 13 законов РК. Касаются они в том числе обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере спорта. Документ также уточняет компетенции уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых к туристскому продукту, размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма, возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров.

В повестку дня также включен Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о реализации проектов в области возобновляе­мых источников энергии». Документ предусматривает консолидацию усилий сторон в вопросах климатической повестки через совместную реализацию проектов в области ВИЭ и внедрение принципов устойчивого развития в Казахстане. Соглашением предусматривается строительство ветровых и солнечной электростанций. Реализация данных крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из крупных проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии. Срок действия договора о покупке элект­рической энергии для крупных проектов составляет 25 лет.

Также на предстоящем заседании палаты сенаторы утвердят состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК».

В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.