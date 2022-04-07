Важнейшую роль в экономике любой страны играет обрабатывающая промышленность.

Ведь только развитое внутреннее производство обеспечивает устойчивость экономики к различным кризисным ситуациям. В этом ключе и состоялся разговор на заседании Комитета промышленности регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» Актюбинской области.

Свое мнение по обсуждаемому вопросу высказали представители ассоциаций химической, мебельной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, а также заготовители металлолома, рассказавшие о наиболее острых и системных проблемах отраслевых предприятий.

На сокращении объемов сбыта металлолома на внешнем и внутреннем рынке, вынуждающем адаптироваться к новым геополитическим условиям, сделал акцент представитель филиала Ассоциации компаний по сбору, реализации лома и отходов черных и цветных металлов Ерлан Жолданов.

– Мы заготавливаем металлический лом и отправляем его отечественным заводам и на экспорт. В связи со сложившейся ситуацией российские заводы прекратили его приемку, так как не могут реэкс­портировать его дальше. Либо готовы принять, но по очень низкой цене. При этом стоит учесть еще валютную разницу. Казахстанские заводы также снизили цены на закуп сырья, мотивируя свое ожидание возможным завозом российской металлургической продукции в страны Центральной Азии. В результате сложилась экономическая стагнация отрасли. А ведь у нас обязательства перед банками, компании выходят на кредитную просрочку, поэтому необходимо прийти к соглашению об отсрочке платежей по кредитам на период кризисной ситуации, – отметил Ерлан Жолданов.

– Мы готовы к переговорам с банками второго уровня. Запланирована встреча с финансовыми институтами. Многие вопросы уже прорабатываются на уровне центрального аппарата НПП, – проинформировала в свою очередь директор региональной палаты Дана Бекбауова.

Тимур Умерзаков из ассоциации «Kazхимия» акцентировал внимание на необходимости развития импортозамещающих производств высокой степени переработки и расширении линейки выпускаемой продукции на базе действующих производств, максимально использующих имеющееся в Казахстане сырье. Это позволит стать независимыми от импорта сырья и нивелирует негативное влияние факторов извне.

Учредитель компании «Глобал спецодежда» Надежда Шабаева призвала производителей к более тесному сотрудничеству и к поддержке малых предприятий. Идею поддержал Комитет промышленности регионального совета. Дополнительно предложено рассмотреть возможность финансирования местных перспективных проектов со стороны состоявшихся крупных компаний.

Учитывая, что одна из актуальных проблем в настоящее время связана с поиском альтернативной логистики, представитель компании Georgia Com LLC предложил консультативную помощь и юридичес­кое сопровождение бизнеса по вопросам международных поставок.