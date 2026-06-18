Ловушка в один клик

Закон и Порядок
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Киберпреступники в регионе стали менее активны, но все же бдительность ни в коем случае терять нельзя. Об этом свидетельствует последняя полицейская сводка, в которой отмечается некоторое снижение количества уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством.

коллаж Павла Цедилина

По итогам пяти месяцев текущего года правоохранительными органами зарегистрировано 260 подобных преступлений, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 276 случаев.

По данным департамента полиции, раскрываемость интернет-мошенничеств составляет 47%. По этому показателю Жамбылская область занимает пятое место среди регионов страны.

Наиболее распространенными остаются мошеннические схемы, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и операторов сотовой связи. С начала года зарегистрирован 81 такой факт. Еще 84 преступления совершены путем получения предоплаты за товары или туристические путевки. В 59 случаях граждан вовлекали в сомнительные проекты по увеличению капитала и так называемой «раскрутке» денежных средств. Зарегистрировано 29 фактов оформления онлайн-кредитов на чужое имя и семь случаев взлома аккаунтов.

При численности населения области более 1 млн 220 тыс. человек общий удельный вес интернет-мошенничеств за пять месяцев текущего года составил 0,02%. В борьбе с киберпреступностью особое внимание уделяется выявлению организаторов обманных схем. С начала года задержаны 45 профессиональных мошенников, в том числе 24 жителя других регионов страны.

Также жамбылскими полицейскими установлено 587 дропперов, через банковские счета которых проходили денежные средства, похищенные у потерпевших. Наибольшее количество таких лиц выявлено в Алматы – 69 человек, Костанайской области – 66, Астане – 58, Алматинской и Карагандинской областях – по 46, а также в Шымкенте – 45. Также на территории области задержаны 12 лиц, занимавшихся активной регистрацией SIM-карт для последующего использования в противоправных целях.

В рамках противодействия киберпреступности в систему «Кибернадзор» направлено 818 мошеннических интернет-ресурсов для последующей блокировки. Кроме того, по статье 232-1 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление, передачу и приоб­ретение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег, зарегистрировано семь уголовных дел.

Наряду с выявлением преступников большое внимание уделяется профилактической работе. Сотрудники полиции регулярно проводят мероприятия по повышению правовой и финансовой грамотности населения. Через популярные мессенджеры, включая семейные, дружеские и тематические группы в WhatsApp, распространяются профилактические видеоматериалы и информационные брошюры.

С начала года проведено 190 профилактических встреч. Из них 46 состоялись в образовательных учреждениях, 33 – в организациях здравоохранения, а также в госучреждениях, компаниях, мечетях и церквях.

Как заверили в департаменте полиции области, работа по предупреждению интернет-мошенничеств будет продолжена. В частности, в регионе реализуется проект «Караван закона и порядка», направленный на укрепление взаимодействия между органами внутренних дел и населением. В его рамках проводятся встречи с жителями районов, где гражданам разъясняют наиболее распространенные схемы интернет-мошенничеств и способы защиты от них.

Планируется установка билбордов с оригинальными и привлекающими внимание профилактическими материалами, рассчитанными на максимально широкий охват населения. В местные исполнительные органы направлен запрос о выделении средств из бюджета на проведение дополнительных информационно-разъяснительных кампаний в соцсетях и СМИ, использование таргетированной рекламы и привлечение известных медийных личностей.

Специалисты напоминают: несмотря на снижение количества зарегистрированных преступлений, мошенники продолжают совершенствовать свои методы. Поэтому главными средствами защиты по-прежнему остаются финансовая грамотность, осторожность и внимательное отношение к сохранности персональных данных.

#Жамбылская область #интернет-мошенничество #киберпреступность #ЗИП

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