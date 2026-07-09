Доступ к пляжу двух озер незаконно ограничивали в Павлодарской области

В отдельных случаях выявлены факты нарушения правил безопасности на водоемах
Природоохранная прокуратура по обращениям граждан проанализировала состояние законности при организации пляжей. Были установлены факты грубого нарушения требований водного законодательства на озере Шандаксор в поселке Солнечный города Экибастуз и на озере Маралды в Щербактинском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона
В частности, в нарушение статьи 17 Водного кодекса, организаторами пляжей ограничен доступ населения к водным объектам общего пользования путем установления заграждений, охранных пунктов и платы за проход на территорию.
В отдельных случаях выявлены факты нарушения правил безопасности на водоемах, выраженных в отсутствии оборудования детского пляжа и помещения для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом, необходимыми инструментами и медикаментами.
«По выявленным фактам природоохранной прокуратурой в уполномоченные органы внесены акты надзора. По мерам надзора платный вход на территорию пляжей озер Шандаксор и Маралды отменен, права граждан в свободном доступе к объектам общего водопользования восстановлены, необходимое оснащение обеспечено, виновные понесли наказание в административном и дисциплинарном порядке», – говорится в информации.