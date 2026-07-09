Доступ к пляжу двух озер незаконно ограничивали в Павлодарской области

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Природоохранная прокуратура по обращениям граждан проанализировала состояние законности при организации пляжей. Были установлены факты грубого нарушения требований водного законодательства на озере Шандаксор в поселке Солнечный города Экибастуз и на озере Маралды в Щербактинском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

В частности, в нарушение статьи 17 Водного кодекса, организаторами пляжей ограничен доступ населения к водным объектам общего пользования путем установления заграждений, охранных пунктов и платы за проход на территорию.

В отдельных случаях выявлены факты нарушения правил безопасности на водоемах, выраженных в отсутствии оборудования детского пляжа и помещения для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом, необходимыми инструментами и медикаментами.