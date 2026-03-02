Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, когда будет запущен LRT , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вместе с заместителем Премьер-министра Романом Скляром он посетил здание депо LRT и ознакомился с подготовкой к работе Единого диспетчерского центра, создаваемого в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта.

Центр станет ключевым элементом управления системой и координации процессов на дорожно-уличной сети города.

Также в ходе объезда они осмотрели станции «Әуежай», «Бәйтерек», «Дом министерств», «Музей». Тестовая эксплуатация проводится по всей линии. Составы адаптированы к климату Центральной Азии и устойчивы к низким температурам и обледенению.