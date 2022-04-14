Сервис некоторых местных организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, заставляет лишний раз подумать, прежде чем просить о ней.

Очередная напасть

Не секрет, что сфера здравоохранения в стране давно нуждается в пристальном внимании, развитии и улучшении. Когда не касаешься работы эскулапов лично, можно упустить многое из того, что на самом деле возмущает пациентов и в итоге пагубно влияет на отношение населения к отечественной медицине в целом.

Взять хотя бы традиционные очереди, ставшие закоренелой проблемой системы здравоохранения. Чтобы избавиться от них, в медицинских организациях региона была внедрена система предварительной записи на прием к конкретному специалисту. Изначально она предполагала четкое прохождение больных в строго назначенное время. Но по факту новшество не работает так, как должно по замыслу. Записавшись, люди все равно сталкиваются со старой «живой» очередью. Из-за нехватки отдельных узких специалистов к ним часто записываются за нес­колько дней вперед, но и это не спасает от долгого ожидания в коридоре поликлиник.

– Каждые 10 дней я ходила на осмотр, чтобы продлить больничный лист. Если талонов нет – никуда не попадешь. Без записи неделю ходить надо, чтобы попасть на прием. Талоны получаешь у терапевта, к которому обычно тоже выстраивается «живая» очередь. Затем 2–3 часа в очереди к травматологу. Пять раз ходила – и постоянно такая история. Другие люди тоже жалуются. Говорят, очень редко бывает, когда проходишь в свое время. Нарушается график из-за того, что постоянно заходят без очереди знакомые пациенты, врачи кого-то заводят, сами куда-то отлучаются, к ним приходят, – поделилась наболевшим жительница Тараза Сабира Бейсеитова.

– Я пришла в 13.30, хотя у меня талон на 14.45. Здесь было около 50 человек. Сказали, что три дня не было доктора, и поэтому все собрались сегодня. Только примерно в 17.30 я попала на прием. Хорошо, что хоть принял, однако очень мало времени уделил. На прошлой неделе было немного лучше. Но все равно пришлось ждать около двух часов, потому что доктора постоянно отвлекали – то зайдет кто-нибудь, то вызовут к руководству, – рассказала местная пенсионерка, пожелавшая остаться неназванной.

Бывает, что по показаниям участковый врач направляет больного к узкому специалис­ту срочно, вне графика, так как талонов нет. Однако пациент, простояв в очереди весь день, может не попасть на прием. Как выяснилось, без записи его принимают на усмотрение врача. И зачастую как раз не принимают. Даже если человеку будет плохо или ему нужно открыть либо продлить лист временной нетрудоспособности. А если это так, то зачем тогда направлять и обнадеживать людей?

– Сначала я была у одного врача, который отправил меня на рентген. Причем он разрешил в следующий раз прийти без запи­си. Я все сделала и хожу уже несколько дней, так как не могу попасть на прием. А сегодня мне сказали, что тот доктор болеет и вместо него другой. И к другому теперь без записи меня не принимают. Ходила за новым талоном – но, оказалось, свободных нет. Мне дали понять: если примет, то повезло, если нет, то извините. Все зависит от самого врача. Что мне теперь делать с этим снимком? На память оставить? Я неделю ходила с неработающей рукой, но никому дела нет, – возмутилась жительница Тараза Жанна Акниязова.

Айгуль Мендильбаева, страдавшая от сильной боли в ногах, на протяжении года (!) не могла получить заключение врача, где был бы указан диагноз. Женщина не знала, что делать, как лечиться и от чего. На момент разговора с ней она так и не получила вразумительного ответа.

По словам пациентов, иногда спасают только скандал или письменная жалоба, которые никто не любит. Именно поэтому у многих возникает резонный вопрос: зачем платить за обязательное социальное медицинское страхование, если положенной помощи от врачей не дождешься?

Именно по этой причине жители стали все чаще обращаться в частные клиники, не доверяя работникам государственных медицинских учреждений. Сегодня люди готовы платить за качество обслуживания, чтобы о них действительно заботились – например, в стационаре вкусно кормили, делали как положено все необходимые процедуры, проводили ежедневный тщательный осмотр и, как говорится, поставили на ноги.

Но ведь это должны делать все медики – независимо от статуса учреждения, в котором они работают. В конце концов, они за это получают зарплату. Но почему-то реальность такова, что эскулапы все чаще отворачиваются от страждущих и оказывать помощь просто так не горят желанием.

Одно лечат, а другое калечат

В поликлиниках есть и другая проблема – антисанитария. На личном опыте мне, к сожалению, пришлось в этом убедиться. В социальных сетях видел немало откровенно нелестных отзывов об одном из учреждений, теперь понимаю почему.

В прошлом году опухоль в локте не давала покоя, и мне приш­лось обратиться к травматологу. На приеме услышал диагноз, а затем странное и неожиданное предложение. Доктор сказал, что нужна операция, и он может отправить меня в городскую больницу, но там вряд ли возьмутся. Поэтому врач готов провести хирургическое вмешательство сам, но с одним условием: это будет неофициально, без какой-либо записи, и если вдруг со временем обнаружатся последствия по линии онкологии, то он снимает с себя всю ответственность, и чтобы я не предъявлял жалоб.

Безусловно, меня это насторожило. Обратился в частную клинику, где мне успешно провели операцию. После двух выходных пришлось вновь идти в поликлинику, так как больничный лист дали только на три дня. Спустя несколько часов ожидания в очереди сначала к терапевту, а затем к хирургу, к которому меня направили, я оказался на приеме для того, чтобы продлить больничный. Меня осмотрели, добавили три дня и отправили снова к терапевту, чтобы тот перенаправил к травматологу.

Но кроме этого медсестра сделала мне перевязку, на которую лучше было бы не соглашаться. Сразу после посещения мне стало плохо: сначала подскочило давление, а к вечеру поднялась высокая температура. Утром рука сильно отекла. Пришлось срочно ехать в больницу. Лечащий врач поругал за то, что я обратился в поликлинику и позволил сделать перевязку, поскольку он не понаслышке знает, какая там антисанитария. Но ведь другого пути не было – иначе мне не продлили бы больничный.

Оказалось, занесли инфекцию в открытую рану. Мне назначили дополнительные лекарства, а также инъекции, в том числе внутривенно. Отек не спадал, рука буквально горела изнут­ри, постоянно ныла, а в полос­ти стал скапливаться гной… Лечение растянулось еще на 10 дней. И все это время я ходил в поликлинику, чтобы продлевать больничный.

Так прошел месяц, в течение которого мне приходилось видеть, как медики в одних и тех же перчатках заполняют бумаги, стучат по клавиатуре компьютера, пьют чай, здороваются, трогают ручки дверей кабинетов и… еще делают перевязки!

Между делом хирург обмолвился, что им не выделяют необходимое количество перчаток, а если они и есть, то нередко маленького размера, из-за чего рвутся. Может быть, поэтому некоторые перешли на тканевые, в которых также делают все подряд.

Уверен, мой случай не единственный, как и не единственное учреждение первичной медико-санитарной помощи, в котором существуют подобные проблемы. И так понимаешь, насколько может быть не то что несовершенна, а страшна система здравоохранения. Отсюда и недоверие населения к врачам, поликлиникам, медстрахованию…

…Сравнительно недавно ряд поликлиник оказался в доверительном управлении у частных лиц именно для того, чтобы улучшить ситуацию. Но, как говорится, изменилась только обертка, а содержимое осталось практичес­ки прежним – и сервис все еще оставляет желать лучшего.