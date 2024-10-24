Лучших знатоков казахского языка выбрали среди представителей других этносов

В преддверии Дня Республики в Астане прошел республиканский этап конкурса «Елім дегендер», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации в целях популяризации государственного языка среди молодежи.

Молодые таланты со всех уголков страны продекламировали стихотворения и представили свои сочинения на казахском языке. Победителей наградили дипломами и денежными призами.

Призовой фонд конкурса составил 3 000 000 тенге.