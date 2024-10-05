Лучших педагогов выбрали в Астане

коллаж: акимат Астаны

В столичном управлении образования объявили победителей городского этапа республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший педагог-2024», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Среди победителей городского этапа семь педагогов школ, колледжей и детсадов. В их числе:

– Қожантаева Ақмарал Ғабитқызы, учитель химии ГКП на ПХВ «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» акимата города Астаны;

– Ұзақбайқызы Гүлназия, учитель истории ГКП на ПХВ «Школа-лицей №73» акимата города Астаны;

– Хлыбов Андрей Леонидович, учитель географии КГУ «Комплекс «Детский сад-школа-гимназия № 46» акимата города Астаны;

– Сатмагамбетова Жанар Андреевна, музыкальный руководитель ГККП «Ясли-сад №33 «Алтын дән» акимата города Астаны;

– Сүндетова Айнагүл Қалиқызы, преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникации» акимата города Астаны;

– Киргизбаева Баян Даутбаевна, учитель географии ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 64 имени Сұлтанбека Қожанова» акимата города Астаны;

– Сембина Майра Турсунхановна, преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC» акимата города Астаны.

Учителя, удостоенные звания «Лучший педагог» на городском этапе, направляются для участия в III (республиканском) этапе конкурса.

В конкурсе принимали участие штатные педагоги, имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент предоставления документов, работающие в организациях дошкольного, среднего, специального, специализированного, дополнительного, технического и профессионального образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.