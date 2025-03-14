Лучших специалистов рабочих профессий определят на конкурсе «Еңбек жолы»

Принять участие в конкурсе могут работники всех предприятий, вне зависимости от отрасли

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Минтруда объявляет о начале приема заявок для участия в региональном этапе республиканского конкурса «Еңбек жолы», который направлен на определение лучших трудовых династий и работников производства, сообщает Kazpravda.kz

Ранее глава государства в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года объявил 2025 год – Годом рабочих профессий.

Конкурс «Еңбек жолы» приурочен к празднованию Дня труда и чествованию «Человека труда». Он направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

«Конкурс проводится на ежегодной основе в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет», – пишут в пресс-релизе.

Там же добавили, что принять участие в конкурсе могут работники всех предприятий, вне зависимости от отрасли.

«Победителей регионального этапа конкурса определят комиссии под председательством заместителей акимов областей и городов республиканского значения. Победителей республиканского этапа конкурса определит комиссия при Минтруда, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители республиканских объединений профсоюзов и работодателей», – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают принять активное участие в конкурсе как представителей трудовых династий, так и инициативных молодых работников, а также их наставников.

Для получения более подробной информации о конкурсе необходимо обратиться в управления координации занятости и социальных программ акиматов областей и городов Астана, Алматы и Шымкент.