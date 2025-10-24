Лучший педагог-2025: 64 казахстанских учителя получили почти по 4 млн тенге

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова поблагодарила педагогов за весомый вклад в развитие отечественной системы обучения детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения

Накануне Дня Республики победители республиканского конкурса «Лучший педагог» получили денежные призы в размере 1000 МРП, это порядка 4 млн тенге. 

Перед началом церемонии награждения министр просвещения Жулдыз Сулейменова поблагодарила педагогов за весомый вклад в развитие отечественной системы обучения детей, подчеркнув, что в эпоху глобализации качественное образование и воспитание конкурентоспособного поколения являются одними из главных целей стратегического развития Казахстана, и при поддержке государства реализуются масштабные инициативы в данной сфере.

– Благодаря принятому закону «О статусе педагога» и удвоению заработной платы учителям мы смогли создать условия для качественного образования. В рамках проекта «1000 лидеров перемен в образовании» сформирован кадровый резерв современных лидеров. Мы модернизировали 3 000 школ и построили уникальные «Келешек мектептері». Все эти масштабные инициативы позволяют нашим детям получать достойное образование. Последовательная поддержка государства приносит ощутимые результаты: все больше школьников Казахстана заявляют о себе на международной арене. Только в этом году наши талантливые ребята приняли участие в 35 международных олимпиадах и завоевали 1 006 медалей: 193 золотые, 349 серебряных и 464 бронзовые, – сказала министр.

Отдельно Глава ведомства остановилась на принимаемых мерах по созданию условий для формирования инклюзивного образования, а также на том, как повышается престиж педагогических специальностей.

Отметим, что республиканский конкурс «Лучший педагог-2025» традиционно проводится с 2012 года. По информации пресс-службы Министерства просвещения, в этом году на первых (районных) этапах конкурса приняли участие 1468 педагогов, из которых 793 – прошли на областной этап. По итогам в финал вышли 174 участника. Это педагоги дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования.

25 сентября стартовал республиканский этап конкурса. А сегодня, накануне Дня Республики, были объявлены имена 64 победителей. Они получили звание «Лучший педагог» и денежную премию от государства в размере 1000 МРП. В числе награжденных – учитель математики столичной школы-лицея №71 Октябрина Жунис из династии педагогов. Папа – математик, кандидат педагогических наук, мама – преподаватель немецкого языка.

–  Труд моих родителей, их пример и любовь к детям стали для меня главным вдохновением. Поэтому, когда узнала о победе, сразу подумала о них. Считаю, что сегодняшняя награда – это не только моя заслуга, но и семьи, коллег, учеников. Звание «Лучший педагог» воспринимаю как как символ преемственности: честь быть частью великой традиции служения системе образования и народу, – поделилась эмоциями Октябрина Жунис. 

Отметим, что за все время проведения конкурса лучшими педагогами признаны более 700 учителей.

