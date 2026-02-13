Lufthansa отменила рейсы по всей Германии

Бастующие профсоюзы пилотов и бортпроводников Lufthansa требуют улучшения пенсионных условий для работников и переговоров с руководством о предстоящих сокращениях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Забастовка пилотов и бортпроводников немецкой авиакомпании Lufthansa привела к масштабной отмене рейсов в аэропортах Франкфурта, Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа, сообщает агентство AFP. При этом в Мюнхене большинство рейсов вылетели по расписанию. В пятницу в городе открывается Мюнхенская конференция по безопасности.

Lufthansa раскритиковала "слишком внезапное объявление" о забастовке со стороны двух профсоюзов, заявив, что оно "очень сильно и непропорционально ударило по нашим пассажирам", и призвала стороны вернуться за стол переговоров.

«Жизнеспособные решения могут быть найдены только путем диалога; забастовки всегда должны оставаться крайней мерой», - подчеркнули в компании.

Пилоты и бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa 10 февраля объявили о 24-часовой забастовке, которая началась утром 12 февраля. Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO требуют улучшения пенсионных условий для работников Lufthansa и переговоров с руководством о грядущих сокращениях штата.

Вице-президент VC Андреас Пиньейру пояснил, что члены профсоюза "очень хотели бы избежать эскалации", однако так и не дождались шагов навстречу со стороны руководства Lufthansa.

Из последнего финансового отчета Lufthansa следует, что в 2024 году компания потеряла пятую часть своей прибыли, а ее рентабельность отстала от показателей других ведущих европейских гражданских авиаперевозчиков.

На этом фоне Lufthansa объявила о сокращении расходов для снижения долговой нагрузки. В частности, компания планирует сократить 4000 рабочих мест (приблизительно 4% всего штата). Около 800 сокращений должны коснуться штата бортпроводников.

