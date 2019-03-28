Лукин рассказал о ходе расследования крушения военного вертолета в Кызылординской области

Дело о крушении военного вертолета в Кызылординской области находится на контроле Генерального прокурора. Об этом в интервью журналистам в Сенате сообщил заместитель Генпрокурора РК Андрей Лукин, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбужденным и расследуемым уголовным делом. Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия, все это находится на контроле у Генерального прокурора Казахстана", – сказал Андрей Лукин.
Он уточнил, что расследование ведется по статье "нарушение правил полета".
Напомним, накануне в Кызылординской области упал вертолет
Минобороны РК. На борту находилось 13 человек. Позднее на месте крушения были обнаружены тела трех человек.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, вертолет ВВС СВО ВС РК следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
Позднее Министерство обороны РК официально подтвердило гибель 13 военнослужащих
.