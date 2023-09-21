Любовь сама придет

Статьи
71
Людмила Макаренко

Театр, созданный гением танца Булатом Аюхановым больше полувека назад, вышел в сезон с новым брендом.

Фото Елены Петровой

Впервые открытие сезона Государственного академи­ческого театра танца РК про­ш­ло без самого маэстро. А у этой традиции давние корни: каждый новый творческий цикл в жизни коллектива начинался именно в день рождения Булата Газизовича – 13 сентяб­ря. В этом году ему исполнилось бы 85 лет, но в прошлом декабре артиста не стало. «Вечер балета» в его честь получился посвящением непревзойденному мастеру сцены – танцовщику, балетмейстеру, педагогу.

Аюханов жил «взахлеб»: дерз­ко, ярко, самозабвенно, и этот характер унаследовал его театр. Здесь не приживаются стерео­типы и «инерция классики», потому что сам руководитель всегда шел путем новаторства и экспериментов. Он сознательно строил репертуар под индивидуальные возможнос­ти каждого артиста, поэтому в его труппе нет традиционного кордебалета, а только солисты, каждый из которых готов выйти на сцену в своей звездной роли.

Оттого театр Булата Аюханова не похож ни на один другой. Он самобытный и концептуальный, где шедевры мировой классики мирно уживаются со смелым модерном, а репертуарную основу составляют сюжетные хорео­графические произведения, авторами части которых были сам основатель и его ученики.

Все это удачно сфрагментировалось на «Вечере балета», где были представлены сцены из лучших балетных спектаклей театра и танцевальные номера приглашенных танцоров из театров «Астана Опера» и Astana Ballet, КазНТОБ им. Абая, ансамб­лей «Салтанат» и «Гульдер», театра современного танца «Самрук» и студентов.

Знакомя с планами на новый творческий сезон, директор Государственного академического театра танца РК Таир Каратаев заверил, что главным для коллектива останется продолжение дела и творческого пути Булата Газизовича. В театральной афише около тридцати балетных постановок и несколько тематических концертных прог­рамм, все они будут сохранены. В этом году зрители увидят также возрож­денные балеты «Гамлет» и «Манкурт».

В театре откроется музей Булата Аюханова с фотоматериалами его выступлений, костюмами, личными вещами. Завершен еще один большой проект в память о маэстро – ребрендинг театра. Его главным символом стала буква «А» в таком начертании, что она точно копирует позу балерины в арабеске.

В новом документальном фильме о легенде казахстанского балета последнее, что он с улыбкой говорит с экрана, больше похоже на мудрый завет: «Дружите с честностью, не теряйте друзей, а любовь сама придет».

#открытие #театр #балет #сезон #Булат Аюханов

Популярное

Все
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Любовь сама придет
Из города в село, чтоб дело оживить
«Красивый» развод
Всегда номер один
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Всегда номер один
Из города в село, чтоб дело оживить
Лидеров ждут в Казахстане
Лучшие сразятся с лучшими

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]