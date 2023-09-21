Любовь сама придет

Впервые открытие сезона Государственного академи­ческого театра танца РК про­ш­ло без самого маэстро. А у этой традиции давние корни: каждый новый творческий цикл в жизни коллектива начинался именно в день рождения Булата Газизовича – 13 сентяб­ря. В этом году ему исполнилось бы 85 лет, но в прошлом декабре артиста не стало. «Вечер балета» в его честь получился посвящением непревзойденному мастеру сцены – танцовщику, балетмейстеру, педагогу.

Аюханов жил «взахлеб»: дерз­ко, ярко, самозабвенно, и этот характер унаследовал его театр. Здесь не приживаются стерео­типы и «инерция классики», потому что сам руководитель всегда шел путем новаторства и экспериментов. Он сознательно строил репертуар под индивидуальные возможнос­ти каждого артиста, поэтому в его труппе нет традиционного кордебалета, а только солисты, каждый из которых готов выйти на сцену в своей звездной роли.

Оттого театр Булата Аюханова не похож ни на один другой. Он самобытный и концептуальный, где шедевры мировой классики мирно уживаются со смелым модерном, а репертуарную основу составляют сюжетные хорео­графические произведения, авторами части которых были сам основатель и его ученики.

Все это удачно сфрагментировалось на «Вечере балета», где были представлены сцены из лучших балетных спектаклей театра и танцевальные номера приглашенных танцоров из театров «Астана Опера» и Astana Ballet, КазНТОБ им. Абая, ансамб­лей «Салтанат» и «Гульдер», театра современного танца «Самрук» и студентов.

Знакомя с планами на новый творческий сезон, директор Государственного академического театра танца РК Таир Каратаев заверил, что главным для коллектива останется продолжение дела и творческого пути Булата Газизовича. В театральной афише около тридцати балетных постановок и несколько тематических концертных прог­рамм, все они будут сохранены. В этом году зрители увидят также возрож­денные балеты «Гамлет» и «Манкурт».

В театре откроется музей Булата Аюханова с фотоматериалами его выступлений, костюмами, личными вещами. Завершен еще один большой проект в память о маэстро – ребрендинг театра. Его главным символом стала буква «А» в таком начертании, что она точно копирует позу балерины в арабеске.

В новом документальном фильме о легенде казахстанского балета последнее, что он с улыбкой говорит с экрана, больше похоже на мудрый завет: «Дружите с честностью, не теряйте друзей, а любовь сама придет».