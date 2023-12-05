Любовь сильнее смерти

Старинная шекспировская пьеса о противостоянии двух семей, погубившем юных влюб­ленных, на протяжении веков привлекала внимание ценителей искусства богатством противоречивых образов. Впервые балет композитора Сергея Прокофьева по мотивам литературного шедевра был поставлен в 1938 году в оперном театре чехословацкого города Брно. Однако премьеру «нетанцевального» спектакля изначально даже откладывали и запрещали, считая музыку слишком авангардной и новаторской. Через два года на сцене российского театра им. Кирова в партии Джульетты блистала знаменитая балерина Галина Уланова. С тех пор балет, повествующий о любви юноши и девушки из города Вероны, идет на сценах многих театров.

Артисты «Астана Балет» в последние годы доказывают, что готовы к смелым экспериментам. Они привнесли в постановку частичку своей индивидуальности, чтобы легендарная история соответствовала духу времени по форме, динамике и эстетике.

В новую версию балета внесены некоторые музыкальные изменения, она отличается выразительным поэтическим языком, смелым изображением юношеских страстей и импульсивных поступков, впечатляет роскошными декорациями, красивыми костюмами, зрелищными спецэффектами, видеографикой и большим количеством массовых сцен. Романтический двухактный спектакль незаметно переносит зрителей в изысканную эпоху Ренессанса со старинной мебелью, гобеленами и плотными драпировками.

По словам художественного руководителя театра Нурлана Канетова, классическая история о любви и конфликте между двумя семьями по-прежнему не теряет своей актуальности, сохраняя при этом суть и эмоциональную глубину легендарного сюжета. Он с теплотой вспоминает о том, что когда-то танцевал в аналогичном спектакле, и образ Ромео стал знаковым в его творческой судьбе.

– Надеюсь, что наши артисты убедительно передали все тончайшие психологические движения человеческой души, богатство шекспировской мысли, страсть, драматизм этой бессмертной истории. Мне кажется, что постановка Владимира Яковлева очень ярко и натуралистично отражает атмосферу, передает дух и эстетику того времени. Дополнительный бонус – наши исполнители стали виртуозно работать с рапирами благодаря наличию батальных сцен, – рассказал он.

Заслуженный артист России и Татарстана, художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, балетмейстер-постановщик Владимир Яковлев подчеркнул, что классическая редакция Леонида Лавровского стала своеобразным ориентиром для многих поколений хореографов. Семь лет назад он представил казанской публике одноименный спектакль. Однако в Астане он пересмотрел акценты, мизансцены, учитывая технические возможности столичной балетной труппы и усовершенствовал постановку.

– Наша задача очень проста – сделать спектакль здесь лучше, чем в Казани. Надеюсь, мы справились. Я соединил два акта, чтобы не прерывать действие. Современный ритм жизни требует более динамичного ведения спектакля в ритме нон-стоп. Исходя из предыдущего опыта, было замечено: публику не тяготило, что первый акт идет в укрупненной форме. Основная сложность состояла в том, что здесь много смен картин, поэтому немного волновался, как отработает техническая монтировочная группа. Хотя репетиций было мало, но они замечательно справились со своими обязанностями, – говорит Владимир Яковлев.

В постановке задействованы 70 артистов и воспитанники Казахской национальной академии хореографии. За короткий срок все исполнители преобразились и раскрылись в своих партиях. В первом акте ярко показано сопротивление враждующих итальянских семей Монтекки и Капулетти. Особенно всем запомнились номера «Танец рыцарей», «Танец с подушками», а за эксцентрику в комедийных сценах отвечали шуты.

На репетициях опытные наставники трудились над тем, чтобы в интерпретациях танцовщиков убрать восточный колорит и помочь им проявить итальянский темперамент.

– Мне кажется, что данная постановка больше эмоциональная и драматическая. Может быть, здесь важна не только хореография, но и актерское мастерство, надо суметь донести чувства и переживания персонажей. Мы видели горящие глаза артистов, их огромное желание работать. Очевидно, что им было интерес­но, – отметила народная артистка Татарстана, ассистент балетмейстера-постановщика Луиза Мухаметгалеева.

На премьерных показах выступили два состава исполнителей. Образ Ромео воплотили Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, а нежную Джульетту – Назерке Аймухаметова и Наталия Фернандес Менес.

Всем памятна знаменитая сцена у балкона, где юные Ромео и Джульетта признаются в любви. Героиня Назерке Аймухаметовой вначале хрупкая, нежная и ранимая девочка, которая, встретив Ромео, находит в себе силы бороться за свою любовь.

– Когда только начинала учить партию, то понимала, что это настоящая классика. В процессе подготовки посмотрела разные постановки, что-то перенимала, но больше старалась танцевать так, как чувствую сама. Думаю, что моя героиня – сильная девушка, ведь ей примерно 13–14 лет, и ради любви она делает все, даже идет на смерть, – рассказывает Назерке Аймухаметова.

Спрос на билеты был огромный, премьерные показы шли в течение трех дней. Артистов и постановщиков публика благодарила овациями. Очевидно, что новый спектакль знаменует собой следующий этап в развитии молодой труппы. Балет «Ромео и Джульетта» займет особое место в репертуаре театра, поскольку напоминает всем нам, что настоя­щая любовь сильнее смерти.