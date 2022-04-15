Общество Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет? 15 апреля 2022 г. 0:15 Левкович Елена корреспондент В нашу редакцию обратились Асхат Байтасов и Серик Идрышев. Оба – подполковники таможенной службы, и оба уже который год в недоумении: как так получилось, что люди, некогда носящие погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет? Погоны сняли, выплаты отобрали «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас, как гаранта Конституции, вмешаться в сложившуюся ситуацию, устранить нарушения конституционных прав…» – с таких слов начинается обращение к Главе государства сотрудников таможенной службы, которых несправедливо, как считают они сами и в чем их поддерживают депутаты и коллеги, лишили заслуженных выслуги лет и пенсионных выплат... – Законодательно нормы, определяющие статус правоохранительных органов, были заложены еще в 1995 году Указом Президента РК, имеющего силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 20 июля 1995 года № 2368, согласно которому все сотрудники таможенных органов осуществляли правоохранительную деятельность при проведении таможенного контроля. Этим же указом определено и пенсионное обеспечение таможенников как представителей правоохранительных органов, – начинает рассказывать предысторию проблемы Асхат Маратович, ставший работником таможенных органов с 1991 года, то есть с момента создания таможенной службы Казахстана. Он признается: несмотря на правоохранительный статус, таможенники всегда стояли каким-то особняком и никогда не были социально защищены государством, в отличие от других правоохранительных органов. Руководство же обещало, что этот вопрос скоро решится. Ситуация усугубилась проведенной в 2012 году так называемой «разаттестацией», в результате которой основная масса таможенников, осуществлявших правоохранительную функцию, была переведена в категорию административных госслужащих. В статусе правоохранительных органов оставили менее 18% сотрудников, выполнявших лишь часть правоохранительных функций и которую впоследствии, в 2014 году, перевели в Службу экономических расследований Комитета госдоходов. Более же 80% лишились всего: правоохранительного статуса, социального и пенсионного обеспечения. Причем необъяснимые метаморфозы коснулись глобально только таможенной службы, так, например, в органах прокуратуры вообще 100% личного состава сохранили правоохранительный статус и не подверглись «разаттестации». Такое разобщение изначально целостной службы вызвало справедливое недовольство среди таможенников: функции дознания и оперативно-розыскной деятельности выполняли все сотрудники таможенных органов в рамках правоохранительной деятельности, а не отдельная часть таможенников, а погоны почему-то остались на плечах лишь у избранных. Да если бы дело было только в мундире! Но таможенников вдобавок ко всему исключили из пенсионного и социального обеспечения как правоохранителей. То есть, говоря простым языком, та выслуга лет, которая накопилась у них к 2012 году, теперь расценивалась не как годы правоохранительной службы, а как трудовые будни обычных граждан. И пенсия, стало быть, теперь соответствующая. Но не сидеть же сложа руки! Таможенники, переведенные в СЭР, первыми предприняли попытки восстановить свои пенсионные права. Писали письма во все инстанции, приходили на встречи с народными избранниками, выходили на митинги, громко заявляли о себе в прессе. И смогли добиться желаемого: 1 сентября 2020 года по инициативе Министерства финансов в силу вступило постановление Правительства № 546 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года», засчитавшее сэровцам годы службы с 1991 по 2014-й в таможенных органах для пенсионного обеспечения. – Это постановление ущемило наши права, так как засчитало стаж работы в таможенных органах для начисления пенсии только отдельной части таможенников. Таким образом, Правительство фактически признало, что стаж службы в таможенных органах с 1991 по 2014 год является основанием для начисления правоохранительной пенсии для всех таможенников, – сказал ветеран таможенной службы. Достучаться до небес С этого момента бывшие (по букве закона) правоохранители решили действовать активнее. В государственные ведомства – министерства финансов, юстиции, на имя председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина и главы Правительства Аскара Мамина (оба теперь с приставкой экс-. – Ред.) и даже в Акорду полетели письма: «Обратите внимание на нашу проблему, устраните создавшуюся правовую коллизию». Министерство финансов ответ прислало. Оттолкнувшись от Закона РК «О правоохранительной службе» и его статьи 3, в которой таможенные органы не указаны как правоохранительные органы, и статьи 84 «Переходные положения» («Действие главы 9 настоящего Закона в части пенсионного обеспечения, льготного налогообложения, выплаты денежного довольствия в период их временной нетрудоспособности, денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг не распространяется на сотрудников таможенных органов…»), министерство заключило, что ничьи конституционные права нарушены не были, а потому «назначение пенсионных выплат за выслугу лет работникам таможенных органов не представляется возможным». Таможенники с ответом ознакомились и на доводы Минфина изложили свои: если так, то тогда обеспечение пенсионными выплатами сотрудников СЭР противоречит статье 8 Указа Президента РК, имеющего силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан», согласно которой правоохранительную деятельность осуществляли все сотрудники таможенных органов, следовательно, все они и должны получить одинаковое признание стажа, выслуги лет и начисление пенсионных выплат. А раз одним пошли на уступки, а другим – нет, то налицо нарушение конституционных прав последних. – Министерство в своем ответе ссылается в том числе на постановление Правительства от 14 декабря 2012 года № 1597 «Правила сохранения социального обеспечения, всех льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены», которое не охватывает категорию таможенных органов, несмотря на то что такого пункта в постановлении в принципе нет. А зато у нас есть. «А подтверждением того факта, что все таможенники являлись сотрудниками правоохранительного органа, вплоть до 2012 года, является справка «О регистрации лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены, с сохранением социального обеспечения, всех льгот и преимуществ, при выходе на пенсию по линии правоохранительных органов», выданная всем сотрудникам таможенных органов, кто был «разаттестован», – Асхат Маратович наизусть пересказывает текст повторного обращения в финансовое ведомство. Тем более что исключение таможенных органов из числа правоохранительных в статье 3 Закона «О правоохранительной службе» произошло лишь в 2015 году, а статья 84 того же закона распространяется на всех таможенников без разделения на отдельные категории. В ответ Минфин прекратил с нами переписку одной фразой: «Министерство финансов сообщает, что придерживается ранее направленной позиции». – Ранее одним из аргументов Министерства финансов был тот факт, что для пенсионного обеспечения всех сотрудников таможенных органов отсутствуют необходимые финансовые средства, – подключается подполковник таможенной службы Серик Идрышев. – Но таможенные органы пополняли и пополняют в виде таможенных платежей и налогов госбюджет страны, вот я вам свежие данные приведу: только с 2005 по 2020 год таможенной службой Казахстана перечислено в бюджет страны более 19 триллионов тенге. Неужели этих средств недостаточно для пенсионного обеспечения 800 таможенников? Переписка с Генеральной прокуратурой, министерствами юстиции, труда и соцзащиты населения, Агентством по делам госслужбы также ни к чему не привела. Их ответы носили формальный характер, и фактически никто из них не пытался разобраться с данной проблемой. Был контакт и с Министерством труда и социальной защиты (благодаря депутату Сергею Симонову, который запросил позицию по данному вопросу у заинтересованных министерств). Но Минтруда тоже сослалось на статью 84 Закона «О правоохранительной службе»: да, до 2014 года таможенники числились правоохранителями, но быть ими потом перестали, так какой с нас спрос? Минюст изъяснился в похожем ключе, присовокупив, что «для назначения пенсионных выплат за выслугу лет работникам таможенных органов потребуется проработка поправок в соответствующие законодательные акты». – Ответы госорганов – сплошь ссылки на одну и ту же статью 84 Закона «О правоохранительной службе» – «пенсионное обеспечение на вас не распространяется». Никто из Правительства не хочет разбираться с некогда опрометчиво принятыми ими решениями, которые они же и должны исправить, – говорят таможенники. Недостаточно обоснований Эпистолярные старания борящихся за свои права таможенников все же не остались без внимания – проблему взяли на карандаш депутаты Парламента. В частности, Екатерина Смышляева. Именно она озвучила депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании Мажилиса в начале марта. «К чему такая избирательность, если в масштабах республики потенциальных пенсионеров чуть больше 800 человек?» – задалась вопросом Екатерина Смышляева. – Поясню еще раз: нас интересует выслуга лет до 2012 года включительно, то есть на момент «разаттестации». Если засчитать период работы в таможенных органах как в правоохранительных, с 1991 по 2012 год, то те, у кого за этот период стаж 12,5 лет и больше, должны получать правоохранительную пенсию. Правовая коллизия заключается в том, что в 2020 году стаж для пенсии за этот период начислили только тем таможенникам, которых в 2014 году перевели в СЭР, тем самым разделив нас и ущемив наши конституционные права. На этот факт и обратила внимание в своем выступлении Екатерина Смышляева, – разъясняет Серик Идрышев. В связи с этим депутаты посчитали необходимым провести ревизию подзаконных НПА на предмет их соответствия законам РК, а заодно пересмотреть содержание того самого несправедливого постановления Правительства № 129 от 24 февраля 2014 года в отношении сотрудников таможни, проходивших службу в таможенных органах в период с 1991 по 2012 год. В отличие от депутатов, очевидно занявших сторону сотрудников таможенного органа, вице-премьер Ералы Тугжанов таможенников разочаровал, отказав в исчислении выслуги лет. «Исчисление выслуги лет и возврат статуса «сотрудник правоохранительных органов» бывшим и действующим сотрудникам таможенных органов, не осуществлявшим оперативно-розыскную деятельность и (или) дознание и не перешедшим в Службу экономических расследований в порядке, определенном в правилах, не представляется возможным», – резюмировал заместитель Премьер-министра в ответ на запрос группы депутатов Мажилиса. Что касается призыва пересмотреть содержание постановления Правительства от 24 февраля 2014 года № 129 в отношении сотрудников таможни, проходивших службу в таможенных органах в период с 1991 по 2012 год, Ералы Тугжанов сообщил, что, согласно законодательству, пенсионное обеспечение и льготное налогообложение не распространяются на сотрудников таможенных органов (та самая статья 3 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе») и допускается лишь в отношении тех сотрудников таможенных органов, которые осуществляли оперативно-розыскную деятельность и (или) дознание, перешли в Службу экономических расследований. К тому же проведенный анализ законодательства о пенсионном обеспечении и Закона «О правоохранительной службе» подтвердил отсутствие норм, согласно которым сотрудники таможенных органов имели право на получение пенсионных выплат за выслугу лет при условии наличия соответствующего стажа. «Назначение пенсионных выплат должностным лицам таможенных органов осуществлялось по возрасту, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. В связи с чем пенсионное обеспечение таможенных органов по аналогии с другими правоохранительными органами не предусмотрено», – констатировал Ералы Тугжанов. – Мы, конечно, недовольны таким исходом дела. Как недовольны и депутаты. По словам Екатерины Смышляевой, депутаты запрос вернули в Правительство по причине отсутствия юридических обоснований для отказа, – говорит Асхат Байтасов. Вместо решения пенсионного вопроса в органах госдоходов произошли сокращения, в основном в подразделениях таможенной службы. – В конце прошлого года меня и Серика Идрышева уволили «в связи с сокращением кадров», как значилось в уведомлении. И не только нас – по республике таких сокращений масса. В итоге мы оказались между небом и землей: пенсии по выслуге лет нет, а как административные служащие еще не достигли пенсионного возраста в 63 года. Оставь они нас при погонах, я мог бы выйти на заслуженный отдых уже в 2012 году, как раз подходил «потолок» и выслуга составила 21 год, – сетует Асхат Маратович. Таможенники поделились планами: неделю назад инициативная группа из регионов написала заявку в столичный акимат на проведение санкционированного митинга 30 апреля в количестве не менее 100 человек. – Ветераны таможенных органов намерены продолжать защиту своих конституционных прав, – таможенники настроены решительно. – Мы будем вынуждены подавать иски в международные правозащитные организации, в ООН по правам человека. Проведем пикеты и митинги во всех городах Казахстана, пригласим представителей СМИ – отстаивать свои законные права на достойную пенсию мы будем до конца. Глава государства в своем Послании народу Казахстана 16 марта 2022 года определил курс на построение нового Казахстана – на масштабные социально-экономические преобразования, укрепление защиты конституционных прав граждан. Ветераны таможенной службы страны надеются, что теперь государство положительно решит их многолетнюю проблему.