В нашу редакцию обратились Асхат Байтасов и Серик Идрышев. Оба – подполковники таможенной службы, и оба уже который год в недоумении: как так получилось, что люди, некогда носящие погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Погоны сняли, выплаты отобрали

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас, как гаранта Конституции, вмешаться в сложившуюся ситуацию, устранить нарушения конституционных прав…» – с таких слов начинается обращение к Главе государства сотрудников таможенной службы, которых несправедливо, как считают они сами и в чем их поддерживают депутаты и коллеги, лишили заслуженных выслуги лет и пенсионных выплат...

– Законодательно нормы, определяющие статус правоохранительных органов, были заложены еще в 1995 году Указом Президента РК, имеющего силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 20 июля 1995 года № 2368, согласно которому все сотрудники таможенных органов осуществляли правоохранительную деятельность при проведении таможенного контроля. Этим же указом определено и пенсионное обеспечение таможенников как представителей правоохранительных органов, – начинает рассказывать предысторию проблемы Асхат Маратович, ставший работником таможенных органов с 1991 года, то есть с момента создания таможенной службы Казахстана.

Он признается: несмотря на правоохранительный статус, таможенники всегда стояли каким-то особняком и никогда не были социально защищены государством, в отличие от других правоохранительных органов. Руководство же обещало, что этот вопрос скоро решится.

Ситуация усугубилась проведенной в 2012 году так называемой «разаттестацией», в результате которой основная масса таможенников, осуществлявших правоохранительную функцию, была переведена в категорию административных госслужащих. В статусе правоохранительных органов оставили менее 18% сотрудников, выполнявших лишь часть правоохранительных функций и которую впоследствии, в 2014 году, перевели в Службу экономических расследований Комитета госдоходов. Более же 80% лишились всего: правоохранительного статуса, социального и пенсионного обеспечения. Причем необъяснимые метаморфозы коснулись глобально только таможенной службы, так, например, в органах прокуратуры вообще 100% личного состава сохранили правоохранительный статус и не подверглись «разаттестации».

Такое разобщение изначально целостной службы вызвало справедливое недовольство среди таможенников: функции дознания и оперативно-розыскной деятельности выполняли все сотрудники таможенных органов в рамках правоохранительной деятельности, а не отдельная часть таможенников, а погоны почему-то остались на плечах лишь у избранных. Да если бы дело было только в мундире! Но таможенников вдобавок ко всему исключили из пенсионного и социального обеспечения как правоохранителей. То есть, говоря простым языком, та выслуга лет, которая накопилась у них к 2012 году, теперь расценивалась не как годы правоохранительной службы, а как трудовые будни обыч­ных граж­дан. И пенсия, стало быть, теперь соответствующая.

Но не сидеть же сложа руки! Таможенники, переведенные в СЭР, первыми предприняли попытки восстановить свои пенсионные права. Писали письма во все инстанции, приходили на встречи с народными избранниками, выходили на митинги, громко заявляли о себе в прессе. И смогли добиться желаемого: 1 сентября 2020 года по инициативе Министерства финансов в силу вступило постановление Правительства № 546 «О внесении дополнения в постановление Правительства Рес­публики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года», засчитавшее сэровцам годы службы с 1991 по 2014-й в таможенных органах для пенсионного обеспечения.

– Это постановление ущемило наши права, так как засчитало стаж работы в таможенных органах для начисления пенсии только отдельной части таможенников. Таким образом, Правительство фактически признало, что стаж службы в таможенных органах с 1991 по 2014 год является основанием для начисления правоохранительной пенсии для всех таможенников, – сказал ветеран таможенной службы.

Достучаться до небес

С этого момента бывшие (по букве закона) правоохранители решили действовать активнее. В государственные ведомства – министерства финансов, юстиции, на имя председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина и главы Правительства Аскара Мамина (оба теперь с приставкой экс-. – Ред.) и даже в Акорду полетели письма: «Обратите внимание на нашу проблему, устраните соз­давшуюся правовую коллизию».

Министерство финансов ответ прислало. Оттолкнувшись от Закона РК «О правоохранительной службе» и его статьи 3, в которой таможенные органы не указаны как правоохранительные органы, и статьи 84 «Переходные положения» («Действие главы 9 настоящего Закона в части пенсионного обеспечения, льготного налогообложения, выплаты денежного довольствия в период их временной нетрудоспособности, денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг не распрост­раняется на сотрудников таможенных органов…»), минис­терство заключило, что ничьи конституционные права нарушены не были, а потому «назначение пенсионных выплат за выслугу лет работникам таможенных органов не представляется возможным».

Таможенники с ответом ознакомились и на доводы Минфина изложили свои: если так, то тогда обеспечение пенсионными выплатами сотрудников СЭР противоречит статье 8 Указа Президента РК, имеющего силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан», согласно которой правоохранительную деятельность осуществляли все сотрудники таможенных органов, следовательно, все они и должны получить одинаковое признание стажа, выслуги лет и начисление пенсионных выплат. А раз одним пошли на уступки, а другим – нет, то налицо нарушение конституционных прав последних.

– Министерство в своем ответе ссылается в том числе на постановление Правительства от 14 декабря 2012 года № 1597 «Правила сохранения социального обеспечения, всех льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены», которое не охватывает категорию таможенных органов, несмотря на то что такого пункта в постановлении в принципе нет. А зато у нас есть. «А подтверждением того факта, что все таможенники являлись сотрудниками правоохранительного органа, вплоть до 2012 года, является справка «О регистрации лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одеж­ду упразднены, с сохранением социального обеспечения, всех льгот и преимуществ, при выходе на пенсию по линии правоохранительных органов», выданная всем сотрудникам таможенных органов, кто был «разаттестован», – Асхат Маратович наизусть пересказывает текст повторного обращения в финансовое ведомство. Тем более что исключение таможенных органов из числа правоохранительных в статье 3 Закона «О правоохранительной службе» произошло лишь в 2015 году, а статья 84 того же закона распространяется на всех таможенников без разделения на отдельные категории.

В ответ Минфин прекратил с нами переписку одной фразой: «Министерство финансов сообщает, что придерживается ранее направленной позиции».

– Ранее одним из аргументов Министерства финансов был тот факт, что для пенсионного обеспечения всех сотрудников таможенных органов отсутствуют необходимые финансовые средства, – подключается подполковник таможенной службы Серик Идрышев. – Но таможенные органы пополняли и пополняют в виде таможенных платежей и налогов госбюджет страны, вот я вам свежие данные приведу: только с 2005 по 2020 год таможенной службой Казахстана перечислено в бюджет страны более 19 триллионов тенге. Неужели этих средств недостаточно для пенсионного обеспечения 800 таможенников?

Переписка с Генеральной прокуратурой, министерствами юстиции, труда и соцзащиты населения, Агентством по делам госслужбы также ни к чему не привела. Их ответы носили формальный характер, и фактически никто из них не пытался разобраться с данной проблемой. Был контакт и с Министерством труда и социальной защиты (благодаря депутату Сергею Симонову, который запросил позицию по данному вопросу у заинтересованных министерств). Но Минтруда тоже сослалось на статью 84 Закона «О правоохранительной службе»: да, до 2014 года таможенники числились правоохранителями, но быть ими потом перестали, так какой с нас спрос?

Минюст изъяснился в похожем ключе, присовокупив, что «для назначения пенсионных выплат за выслугу лет работникам таможенных органов потребуется проработка поправок в соответствующие законодательные акты».

– Ответы госорганов – сплошь ссылки на одну и ту же статью 84 Закона «О правоохранительной службе» – «пенсионное обеспечение на вас не распространяется». Никто из Правительства не хочет разбираться с некогда опрометчиво принятыми ими решениями, которые они же и должны исправить, – говорят таможенники.

Недостаточно обоснований

Эпистолярные старания борящихся за свои права таможенников все же не остались без внимания – проблему взяли на карандаш депутаты Парламента. В частности, Екатерина Смышляева. Именно она озвучила депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании Мажилиса в начале марта. «К чему такая избирательность, если в масштабах республики потенциальных пенсионеров чуть больше 800 человек?» – задалась вопросом Екатерина Смышляева.

– Поясню еще раз: нас интересует выслуга лет до 2012 года включительно, то есть на момент «разаттестации». Если засчитать период работы в таможенных органах как в правоохранительных, с 1991 по 2012 год, то те, у кого за этот период стаж 12,5 лет и больше, должны получать правоохранительную пенсию. Правовая коллизия заключается в том, что в 2020 году стаж для пенсии за этот период начислили только тем таможенникам, которых в 2014 году перевели в СЭР, тем самым разделив нас и ущемив наши конституционные права. На этот факт и обратила внимание в своем выступлении Екатерина Смышляе­ва, – разъясняет Серик Идрышев.

В связи с этим депутаты посчитали необходимым провести ревизию подзаконных НПА на предмет их соответствия законам РК, а заодно пересмотреть содержание того самого несправедливого постановления Правительства № 129 от 24 февраля 2014 года в отношении сотрудников таможни, проходивших службу в таможенных органах в период с 1991 по 2012 год.

В отличие от депутатов, очевидно занявших сторону сотрудников таможенного органа, вице-премьер Ералы Тугжанов таможенников разочаровал, отказав в исчислении выслуги лет. «Исчисление выслуги лет и возврат статуса «сотрудник правоохранительных органов» бывшим и действующим сотрудникам таможенных органов, не осуществлявшим оперативно-розыскную деятельность и (или) дознание и не перешедшим в Службу экономических расследований в порядке, определенном в правилах, не представляется возможным», – резюмировал заместитель Премь­ер-министра в ответ на зап­рос группы депутатов Мажилиса.

Что касается призыва пересмот­реть содержание постановления Правительства от 24 февраля 2014 года № 129 в отношении сотрудников таможни, проходивших службу в таможенных органах в период с 1991 по 2012 год, Ералы Тугжанов сообщил, что, согласно законодательству, пенсионное обеспечение и льготное налогообложение не распространяются на сотрудников таможенных органов (та самая статья 3 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе») и допускается лишь в отношении тех сотрудников таможенных органов, которые осуществляли оперативно-розыскную деятельность и (или) дознание, перешли в Службу экономических расследований. К тому же проведенный анализ законодательства о пенсионном обеспечении и Закона «О правоохранительной службе» подтвердил отсутствие норм, сог­ласно которым сотрудники таможенных органов имели право на получение пенсионных выплат за выслугу лет при условии наличия соответствующего стажа.

«Назначение пенсионных выплат должностным лицам таможенных органов осуществлялось по возрасту, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. В связи с чем пенсионное обеспечение таможенных органов по аналогии с другими правоохранительными органами не предусмотрено», – констатировал Ералы Тугжанов.

– Мы, конечно, недовольны таким исходом дела. Как недовольны и депутаты. По словам Екатерины Смышляевой, депутаты запрос вернули в Правительство по причине отсутствия юридических обоснований для отказа, – говорит Асхат Байтасов.

Вместо решения пенсионного вопроса в органах госдоходов произошли сокращения, в основном в под­разделениях таможенной службы.

– В конце прошлого года меня и Серика Идрышева уволили «в связи с сокращением кадров», как значилось в уведомлении. И не только нас – по республике таких сокращений масса. В итоге мы оказались между небом и землей: пенсии по выслуге лет нет, а как административные служащие еще не достигли пенсионного возраста в 63 года. Оставь они нас при погонах, я мог бы выйти на заслуженный отдых уже в 2012 году, как раз подходил «потолок» и выслуга составила 21 год, – сетует Асхат Маратович.

Таможенники поделились планами: неделю назад инициативная группа из регионов написала заявку в столичный акимат на проведение санкционированного митинга 30 апреля в количестве не менее 100 человек.

– Ветераны таможенных органов намерены продолжать защиту своих конституционных прав, – таможенники настроены решительно. – Мы будем вынуждены подавать иски в международные правозащитные организации, в ООН по правам человека. Проведем пикеты и митинги во всех городах Казахстана, пригласим представителей СМИ – отстаивать свои законные права на достойную пенсию мы будем до конца.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана 16 марта 2022 года определил курс на построение нового Казахстана – на масштабные социально-экономические преобразования, укрепление защиты конституционных прав граждан. Ветераны таможенной службы страны надеются, что теперь государство положительно решит их многолетнюю проблему.