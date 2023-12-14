На 4 млн тенге обманул казахстанцев лжемебельщик-студент

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Аменова Дана
Корреспондент

Полицейские Туркестанской области задержали парня, открывшего в соцсетях фейковые страницы об изготовлении мебели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД.

Фото: gov.kz

Как сообщается, в Мактааральский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, в Instagram неизвестный предложил изготовить мебель для дома по низкой цене и выманил деньги. Для раскрытия интернет-мошенничества в оперативно-розыскных мероприятиях задействовали киберполицейских. В результате был задержан 20-летний житель Атырау.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что молодой человек оказался студентом, который создал в социальных сетях четыре фейковые страницы и обманывал жителей области. Мактааральские следователи установили, что студент обманул 10 человек и причинил ущерб на 4 млн тенге.

Как выяснилось, парень разместил в Instagram ложную рекламу об изготовлении мебели для дома по низкой цене. Доверчивые граждане, сделавшие заказ мебели по фото на страницах молодого человека, заранее переводили деньги.

«Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Выясняются все обстоятельства произошедшего»,— проинформировали в департаменте полиции.

#мошенничество #соцсети #студент #мебель

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