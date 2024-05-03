Лжеполицейского задержали в Алматинской области

В ходе мониторинга соцсетей полиция выявила подозрительные действия мужчины в полицейском обмундировании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стражи порядка Талгарского района установили 31-летнего местного жителя. Он признал, что появился на одной из заправок в полицейской форме.

На допросе парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из военторгов города.

«Лжеполицейский будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству», - сообщили в полции.

В ДП отметили, что подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг.