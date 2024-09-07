Мади Такиев: полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе продолжится с целью развития транзитного потенциала страны

Министр финансов РК Мади Такиев в ходе рабочей поездки в область Жетісу и Алматинскую область ознакомился с развитием транспортно-логистической отрасли, посетив таможенные посты «Нур Жолы» и «Калжат» , передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото: Минфин РК

МФ РК системно внедряет цифровые сервисы на пропускных пунктах страны. На это обратил внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, поручив завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам.

Таможенные посты расположены на границе Казахстана с Китаем. Через автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы» проследовало 266,5 тыс. АТС. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пропускная способность увеличилась в 2 раза.

Через автомобильный пункт пропуска «Калжат» проследовало около 30 тыс. автотранспортных средств за 8 месяцев 2024 года. В сравнение с тем же периодом прошлого года пропускная способность выросла на 24%.

В целях развития транзитного потенциала страны и увеличения товарооборота с сопредельными странами, Правительством начата полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В рамках модернизации охвачены 9 автомобильных пунктов пропуска, из них: 5 с КНР («Алаколь», «Калжат», «Майкапчагай», «Бахты»,

«Достык-железнодорожный»), 4 с РУз («Капланбек», «Казыгурт», «Атамекен», «Тажен»), 1 с ТР («Темир-баба») и ГДУ в г.Астана который объединит в одном месте контроль за прохождением товаров через пункты пропуска.

Модернизация включает в себя строительство новых пунктов пропуска со сносом старой инфраструктуры, которая не соответствовала современным требованиям.

Наряду с модернизацией проводится работа по цифровизации и централизации контроля таможенных постов в Главное диспетчерское управление, которое будет находится г. Астане с размещением в нем смежных контролирующих служб в т.ч. погранслужба.

Изменения позволят улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, будут созданы все условия для комфортного прохождения границы и качественного проведения государственных видов контроля, увеличить пропускную способность в 6 раз и сократить время прохождения границы до 30 минут путем автоматизации всего цикла перемещения товаров.

Помимо этого, в активной стадии разработки находится новая таможенная информационная система «Кеден», которая станет новой цифровой реальностью в таможенной сфере страны и заменит действующие системы «АСТАНА-1», «Единое окно по экспортно-импортным операциям», «ТАИС-2», «ЦОУ».

Новая система будет представлять собой таможенную экосистему, включающую в себя все этапы таможенных операций и взаимодействия со всеми ее участниками, начиная от ввоза и получения разрешительных документов, заканчивая контролем после выпуска товаров.

Мади Такиев также ознакомился с деятельностью международного транспортно-логистического центра ТОО «Nur Zholy Customs Service», где осмотрел новые склады временного хранения для негабаритных транспортных средств.

Объединенными усилиями ТОО «Nur Zholy Customs Service» с таможенными и пограничными службами была увеличена площадь международный транспортно-логистический центр, изменена технологическая схема заезда, введен круглосуточный режим работы, обеспечив увеличение пропускной способности с 200 до 1 500 грузовых автотранспортных средств в сутки.

Завершено строительство склада временного хранения для негабаритных транспортных средств с привлечением инвесторов на расстоянии 5 км от пункта пропуска, ожидаемое открытие улучшит логистические процессы.

Подписано два меморандума с крупнейшими китайскими компаниями, направленных на оптимизацию транзита и улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе по обмену таможенными данными с Китайской Народной Республикой.

Создаются рабочие места и предоставляются социальные гарантии, способствуя развитию региона и улучшению жизни в приграничных районах. Было увеличение рабочих мест с 35 до 110.

С привлечением инвесторов на пункте пропуска «Калжат» построена временная объездная дорога для негабаритных транспортных средств, что позволило обработать 328 единиц таких транспортных средств.

В рамках рабочей поездки Мади Такиев вместе с Акимом региона Маратом Султангазиевым провели встречу с жителями села Чунджа.

Министр отметил, что в своем Послании народу Казахстана Глава государства, уделил особое внимание социально-экономическим вопросам. Поэтому одно из важнейших направлений работы МФ РК и правительства в целом – поддержка социальной сферы. На это в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге. Статья расходов увеличилась на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году.

В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. В частности, субвенции Алматинской области достигнут 203,6 млрд тенге. Средства пойдут на образовательные гранты, обеспечение населения водоснабжением, ремонт теплосетей, газификацию населённых пунктов, ремонт автодорог, поддержку бизнеса.