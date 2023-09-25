Магазинные весы начнут проверять на точность в Казахстане

Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки.

Фото: Kazpravda.kz

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, дополнили измерениями массы товаров при торгово-коммерческих операциях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

Другими словами, теперь каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных поверочных лабораториях, которые имеются во всех областях страны. Если ранее требование о поверке относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (длина и т. д.), то теперь добавились и весы, пояснили в пресс-службе.

Суть поверки заключается в подтверждении соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям. Для этого используется аттестованная методика поверки, в результате которой положительные результаты удостоверяются оттиском поверительного клейма, в отрицательном случае - направляется извещение о непригодности средства измерения. Процедура не затратная, оценкам экспертов в среднем на рынке редко превышает 5000 тенге, и предусматривает использование специальных гирь, рассказали в министерстве.

"Таким образом, при реализации продукции на развес, потребители будут защищены от недостоверных результатов измерений и получат тот вес, за который они оплатили", - говорится в информации.

По экспертным оценкам, около 8-10 % представляемых к поверке средств измерений не проходят ее, тем самым не являются пригодными, отметили в Минторговли.

За несоблюдение требований Закона «Об обеспечении единства измерений», статьей 419 Кодекса «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность в виде штрафа, как на физических (30 МРП), так и юридических лиц (от 230 МРП до 600 МРП), предупредили в министерстве.

«Мера назревшая, можно сказать «выпала», и контроль не проводился больше 4 лет. Ежеминутно по всей стране в тысячах торговых объектов потребители, «не глядя», доверяют различного рода и состояния весам, выплачивая собственные средства за непроверенные результаты измерений. В результате поступают жалобы граждан. Поверка обеспечит точность весов, защиту потребителей и снижение обманной практики», - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки, добавили в Минторговли.

 

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