Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО

Устранение излишних посредников позволило снизить цены на продукт почти на 40%.

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Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Так, департамент АФМ СКО выявил, что между производителем макарон и точками продажи стоят 2-3 аффилированных посредника.

Над устранением ненужных посредников работали акимат региона совместно с департаментом АФМ.

В результате удалось исключить необоснованных посредников из цепочки поставки продукции и реализовывать макароны напрямую предпринимателям области, акцентировали в ведомстве.

«Цена макаронных изделий данного производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась с 490 тенге до 355 тенге. Снижение составило почти 40%. Работа в данном направлении продолжается», – заверили в агентстве.