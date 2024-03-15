Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества

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С вдохновляющей концептуальной речью о духовно-ценностных ориентирах в условиях строительства Справедливого Казахстана выступил сегодня глава государства на заседании Национального курултая в Атырау. Основные тезисы президента - это идеологический фундамент для реализации реформ, реализуемых в нашей стране в последние годы.

Невозможно воплотить в жизнь комплексный план по кардинальной трансформации социально-экономической, политической и других сфер без четких и понятных каждому гражданину объединяющих идей.

«Сарайшыкские тезисы» - это стратегическое видение президента Токаева о развитии страны, новой системе ценностей и элементах национального кода, необходимых для обеспечения «Казахстанского прорыва» в будущем.

Глава государства сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества. Это Независимость и патриотизм. Единство и солидарность. Справедливость и ответственность. Закон и порядок. Трудолюбие и профессионализм. Созидание и новаторство.

При этом, выступление на Национальном курултае - это не праздно торжественный разговор. Глава государства не обошёл стороной и имеющиеся в обществе изъяны, пороки и недостатки, тормозящие развитие нашей страны. Ведь замалчивание социальных недугов никогда не приводит к их искоренению.

Речь шла о неприемлемости внутренних склоков в среде интеллигенции, нулевой терпимости к фактам семейно-бытового насилия, вандализму, радикализации, отказе от средневековых поведенческих моделей. Поставлены задачи по борьбе с лудоманией и отнесению изготовления наркотиков к категории особо тяжких преступлений.

Отдельно нужно остановиться на идее смены герба. Нам нужен новый символ, свободный от устаревших визуальных элементов прошлых эпох. Новый герб станет олицетворением устремленности нации к развитию и процветанию.

Предложен очень прагматичный подход в вопросах изучения истории. Наше прошлое также должно стать фактором консолидации, а не предметом бесконечных пустопорожних споров. В этом большую роль важно сыграть нашим ученым и исследователям.

Кроме того, президент ёмко обозначил новую формулу прогресса народа-созидателя - «Ответственный человек - Честный труд - Заслуженный успех». Только ответственный за судьбу страны и свою жизнь гражданин, ежедневно работающий над саморазвитием и достижением общих целей, может рассчитывать в новых условиях на общественную поддержку и личный успех. Такой путь и должен стать залогом реализации «Казахстанской мечты» каждого из нас.

Все высказанные сегодня мысли и идеи непременно должны быть инкорпорированы в образовательные программы и стать основой для работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Убеждён, что продвижение сформулированной системы ценностей и новой общественной этики - задача не только госорганов, это общенациональная цель на предстоящий период для всей страны и каждого гражданина.