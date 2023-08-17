Максимально похожих на людей и собак роботов создают в Китае

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Современные роботы становятся максимально похожими на людей. А машины по подобию собак — ещё более послушными и проворными благодаря искусственному интеллекту. И это лишь несколько подвидов, которые представили на Всемирной конференции робототехники в Пекине. "Хабар 24" рассказывает о том, каких успехов добились разработчики, передает Kazpravda.kz.

В Китае уже создают роботов, копирующих людей вплоть до рисунка вен и мурашек на коже. Более того, они способны выражать эмоции и разговаривать. Разработчики умных машин наделили своих подопечных мимикой и искусственными суставами, которые обеспечивают гибкость. Теперь роботы способны в точности повторять движения за людьми. А выражения их лиц копируются с человеческих при помощи специальных алгоритмов.

"На протяжении многих лет мы совершенствовали технологии. Теперь несколько роботов могут одновременно повторять за мимикой людей. Когда человек, который ими управляет, поменяет выражение лица, все роботы будут делать то же самое. Это поможет создать устройства, которые будут предоставлять услуги удаленно, отражая реальные выражения лиц и голоса людей", - говорит генеральный директор компании по разработке роботов Ли Боян.

Помимо человекоподобных машин, на Всемирной конференции в Пекине представлены и четвероногие друзья. Собаки с искусственным интеллектом оцениваются в 1800 долларов. По словам разработчиков, такое существо может быть и семейным компаньоном, и помощником пожарных или патрульных.

"Особенность этого робота в специальной технологии зондирования под названием "лидар". Она позволяет собаке ощущать ландшафт и самостоятельно избегать препятствий. В то же время, роботы понимают человеческую речь. Благодаря встроенному искусственному интеллекту он может общаться со своим владельцем", - рассказывает директор отдела маркетинга робототехнической компании Ван Цисинь.

На выставке также представлен ряд роботов-хирургов, в том числе известный Да Винчи. Агрегат весом в полтонны позволяет делать уникальные операции с ювелирной точностью и минимальными разрезами. Это заметно снижает риски осложнений и помогает совершать медицинские чудеса.

"Роботы минимально инвазивны и более точны. Благодаря им мы можем избежать ненужного дрожания рук врачей, обеспечить более широкое и четкое поле зрения для операций, что на самом деле, может уменьшить раны у пациентов и обеспечить более быстрое восстановление", - отмечает сотрудник отдела маркетинга робототехнической компании Ли Хаоюань.

Всемирная конференция роботов – доказательство того что машины способны заменить человека во многих сферах деятельности. Однако сколько времени потребуется роботам, чтобы внедриться в повседневную жизнь пока под большим вопросом, добавил телеканал.