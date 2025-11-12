– Лианочка, повторяй за мной: ша, ши, шу, – доброжелательно обращается к первокласснице логопед Жансая Дастан. – А теперь наоборот: аш, иш, уш. Молодец! Переходим к дыхательным упражнениям...

Мы стали невольными свидетелями урока по логопедии в «особенном» кабинете 22-й школы-гимназии Астаны. Здесь обучаются более 3 700 ребят. Порядка 50 из них – дети с особыми образовательными потребностями. Специально для них работает кабинет поддержки инклюзивного образования, имеется зал для занятий лечебной физкультурой. И каждый день педагоги-ассистенты приводят сюда своих подопечных для запланированных коррекционно-развивающих уроков.

По словам завуча по учебной работе начальных классов Айгуль Садырбаевой, такие занятия разработаны на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий. В зависимости от заболевания ребенка формируется комплекс необходимых ему упражнений. Подход здесь, конечно, индивидуальный, поскольку там, где один ученик способен удерживать внимание долгое время, другой – не более 20 минут.

Чтобы ребенок смог расслабиться, кабинет поддержки инклюзивного образования создавался с элементами домашней обстановки: в холле стоят столы и диваны, а основная часть помещений разбита на секции. В них работают педагог-психолог Альбина Шокпарбаева, дефектолог Айнагуль Беремжанова, логопед Жансая Дастан и дефектолог-логопед Ертай Ердан. И это не считая педагогов-ассистентов, которые сопровождают детей с индивидуальной программой обучения.

Отметим, что современный кабинет был отрыт в прошлом году в рамках корпоративной социальной ответственности АО «Самрук-Қазына». Он сразу же был укомплектован необходимым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем.

– Здесь на пуфиках не случайно лежат плюшевые игрушки. Ребенок должен знать, что в любой момент он может прийти сюда для релаксации, снятия напряжения. А эти мягкие «пушистики» – не просто предметы, это часть эмоциональной экосистемы ученика, которая дает чувство некоторой защищенности, – поясняет Айгуль Садырбаева.

Свет мой, зеркальце!

В небольшом и уютном пространстве, где проходят занятия по логопедии, первое, на что невольно обращаешь внимание, – это умное зеркало ArtikMe. В него встроены камера и колонки, а внешне оно напоминает сенсорный экран толщиной чуть больше 10 см. Да, у него есть отражающая поверхность, но, в отличие от привычного зеркала, ArtikMe оснащено необходимым для логопеда дидактическим материалом по развитию артикуляции, коррекции произношения звуков и другим направлениям. К профессиональному инструменту подключен маленький микрофон.

– Лиана, посмотри на монитор, – продолжает занятие логопед Жансая Дастан. – Видишь, медвежонок в беде. Нужно быст­рее прогнать динозавра. Рычи в микрофон, чтобы незваный гость испугался... Вот, молодец! Можешь поаплодировать себе!

По словам специалиста, упражнения, которые имеются в базе умного зеркала, позволяют укреплять носогубные мышцы, скорректировать последствия гипер- и гипотонуса пальцев рук (повышенного⁄пониженного мышечного напряжения), которые влияют на речь, а кроме того – развивать и улучшать уровни зрительного контакта и слуха.

Логопед с девятилетним стажем работы практически сразу видит отклонения у ребят и формирует график коррекцион­ных заданий так, чтобы за одно занятие ребенок охватил множество навыков развития. У маленькой Лианы, которая посещает специальные уроки, по словам Жансаи Дастан, отличные показатели: она хорошо справляется с поставленными задачами, у нее неплохой уровень социализации.

Но такими успехами, к сожалению, могут похвастать не все. Многое зависит от тяжести заболевания. Бывают ребята, которые вообще не воспринимают обращенную речь и ведут себя агрессивно. И здесь, как подчеркивают специалисты, большую роль играют классные руководители, учителя, которые, несмотря на уровень получаемого стресса, создают благоприятную атмосферу в классе. Они объясняют физически здоровым детям отличительные черты одноклассни­ков с акцентом на важную составляющую: эмпатия начинается с любви. Так школьники учатся понимать других, проявлять заботу, внимание.

– Понедельник у нас считается самым сложным днем недели, так как после выходных ребята приходят чаще всего в возбуж­денном состоянии. Поэтому мы всегда призываем родителей следить за поведением деток в субботу и воскресенье. К сожалению, нередко воспитанием особенных ребят женщины занимаются самостоятельно, отцы не всегда выдерживают такую нагрузку. Да, это трудно. Не легче и учителям, специалистам, которые с утра до вечера проводят коррекционные занятия. Но успех любого дела – тандем. Сообща можно достичь отличных результатов. Здесь важны согласованные действия во имя общего блага. В таком случае есть шансы улучшить общее эмоциональное и поведенческое состояние ребенка, допустим, к пятому классу, – отмечает Айгуль Садырбаева.

Мозаика

личного роста

С тем, что родители, учителя и специалисты играют ключевую роль в поддержке инклюзивного образования на всех этапах, согласна и педагог-психолог Альбина Шокпарбаева. Несмотря на издержки профессии – высокую психологическую и эмоциональную нагрузку, максимальный уровень ответственности, она признается, что любит свою работу. Особенно радует, когда дети уже достигают успехов и продвигаются по лестнице личностного развития.

В числе ее маленьких учеников – Денис. Он приходит к психологу дважды в неделю. Занятия длятся по 30 минут. В момент визита я увидела, как первокласс­ник собирает мозаику. И делает это, к слову, быстро и правильно. Как поясняет Альбина Шокпарбаева, сбор пазлов позволяет развивать логику, концентрацию и мелкую моторику, снижает стресс и тревожность и, конечно, способствует креативности.

– В работе я использую различные методики. Однако еще задолго до начала первого занятия собираю сведения о ребенке, создаю поурочные и годовые планы. На каждого ученика открываю личное портфолио. Такой подход позволяет наглядно видеть прогресс в развитии подопечного, – говорит психолог, демонстрируя папки с файлами.

Чуть поодаль от собранных личных дел лежат карточки с жестами по нейрогимнастике. Молодой педагог создавала их самостоятельно, используя материалы имеющихся методик. Сегодня этот рабочий материал активно применяется на занятиях для развития межполушарных связей у детей. Но самый настоящий и живой интерес у мальчиков и девочек вызывают мозаики, пазлы, поскольку готовые результаты становятся символом внутреннего развития.

В кабинете лечебной физкультуры все имеет особое значение: будь то уверенное движение по гимнастической дорожке, упражнение на равновесие или простое перекатывание мяча из стороны в сторону. Здесь дети учатся чувствовать свое тело, осознавать его возможности, координировать движения и доверять себе. В выполнении этих упражнений помогает инструктор ЛФК Виталий Лукашевич – мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию.

Плечо поддержки

Педагоги признаются, что после тяжелых будней им тоже не раз хотелось расслабиться, порезвиться вместе с детьми, но такое недопустимо в принципе. Ассистентам тем более. От них во многом зависят результаты социализации подопечных с особыми образовательными потребностями.

Педагог-ассистент – связующее звено между учителем и учеником. К примеру, под личной ответственностью Актоты Алибаевой один школьник. Она помогает ему адаптироваться в классе, ориентироваться в расписании, правилах, требованиях, а также излагает изучаемый на уроках материал в доступной форме. В общем, способствует развитию коммуникации и самостоятельности. Работа не из легких.

– Особенные детки могут внезапно засмеяться, заплакать, убежать. И все это во время урока. Каждый раз пропускаю ситуа­цию через себя, так как сама мама троих детей. Понимаете, какой уровень ответственности? И именно это не позволяет мне выйти из строя, заболеть или отпроситься. Поиск даже временной замены чреват негативными последствиями: ребенок может замкнуться. Да и заменять-то особенно некому, – делится Актоты Алибаева.

Специалистов, как отмечают в школе, катастрофически не хватает. Наблюдается дефицит дефектологов. Причина тому – низкий уровень заработных плат.

Такая же ситуация и с педагогами-ассистентами. По их словам, они получают 120–130 тыс. тенге. Специалисты признаются, что этого едва хватает для покрытия базовых потребностей. Согласитесь, работать в таких условиях, за такую оплату очень непросто.