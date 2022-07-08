Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области

Авария произошла на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган", недалеко от поселка Дузбай, в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

Как сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, на место аварии прибыли три кареты скорой медицинской помощи.

"В аварии погибла 2-летняя девочка. Её маму 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали в больницу. Женщина от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. Мальчик из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставлен в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трёхчасовую операцию. Ребёнок находится в реанимации. Его состояние тяжелое", — сообщила Ксения Жилкибаева.

По информации Ксении Жилкибаевой, в этой аварии пострадали еще двое мужчин 1989 и 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Аулиекольской районной больницы.