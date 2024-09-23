Мамы из СКО посетили своих сыновей-солдат

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Женщин ознакомили с бытовыми условиями, с порядком прохождения службы, им рассказали, как в армии следят за безопасностью.

Свое мнение по поводу созданных для солдат условий высказала бабушка военнослужащего срочной службы Кульзат Балтабаева.

– Сердце матери всегда беспокоится о детях, тем более, если они находятся вне дома. В воинской части мы посетили казармы, учебные классы, банно-прачечные комнаты, столовые, пообщались с офицерами и солдатами. Все помещения отремонтированы. У солдат есть личные шкафчики. Главное – наши дети сыты, и настроение у них хорошее, – отметила она.

Такая приятная и неожиданная для солдат встреча с родителями стала возможна благодаря проекту, организованному акиматом Северо-Казахстанской области при поддержке департаментов по делам обороны и Комитета солдатских матерей.

– Для того, чтобы родители были спокойны за сыновей, в рамках программы «Армия глазами матерей» планируем проводить такие встречи на постоянной основе. Уже запланированы поездки в южные и западные регионы страны, где также служат наши ребята, – поделился планами проектный менеджер Тимур Альжанов.

После экскурсии по воинской части родители устроили для солдат чаепитие, из дома они привезли для них сладости и домашнюю выпечку. А тем, чьи родители не смогли приехать, дали возможность пообщаться по видеозвонку.