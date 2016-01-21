​Мандат доверия

Владимир ПОЛТАВЕЦ, директор аграрного колледжа, Северо-Казахстанская область

В то же время все сказанное Президентом в этот исторический миг стало проявлением высокого доверия ко всем гражданам нашей страны, ведь избирательное право предоставляет избирателям возможность участвовать в управлении государством. Тот факт, что Казахстан в кратчайший по историческим меркам срок превратился в признанное мировым сообществом авторитетное государство, не требует доказательств.

Не вызывает сомнений и то, что это стало возможным благодаря профессиональной законотворческой деятельности Мажилиса Парламента. Его заслугу Президент Нурсултан Назарбаев особо отметил в Обращении к народу, сказав: «Выражаю благодарность всем депутатам за внимание к интересам государства и проявление высокой исторической ответственности».

Принятые мажилисменами законы полностью соответствуют стратегии, определенной Главой государства, вселяют в нас уверенность в их безусловной реализации, что крайне важно для социального самочувствия общества, его консолидации вокруг идеи национальной мечты. Мы знаем, что путь к ней будет нелегок, но нам есть с чем сравнивать, и мы уверены в главном: казахстанцы едины, и, значит, им все по плечу.

Преодолевшее трудности конца минувшего века, общество сумеет адекватно отреагировать и на грядущие вызовы. Об этом Елбасы сказал нам со всей откровенностью: «Сегодня наша страна вовлечена в сложные политические и экономические процессы. Экономический кризис, охвативший многие страны в результате обрушения цен на энергоносители, серьезно влияет на мировую экономику и на нашу страну как неотъемлемую ее часть. Это непростое время ставит перед страной очень сложные задачи и вызовы». В таких условиях внеочередные выборы видятся своего рода смотром сил, знаком особого доверия граждан своим законодателям.

Вполне оправданно и совмещение выборов мажилисменов и депутатов маслихатов – итоги голосования станут убедительной оценкой проделанной ими работы, сверкой соответствия программ тех или иных политических партий чаяниям электората. Совмещение позволит сэкономить как время, что в сложившихся условиях важно уже само по себе, так и материальные ресурсы, что полностью отвечает одному из самых насущных требований дня: жить по средствам. Таким образом, ветвь представительной власти, сохранив авторитетных профессионалов и получив энергичное пополнение, сможет приступить к осуществлению своих обязанностей по всей вертикали.

