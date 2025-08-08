Скриншот с видео

В интервью Эмин Агаларов рассказал, что недавно побывал в Мангистау и отметил, что туристические места региона захватывают внимание уже с высоты вертолёта.

— Особенно запомнилось место с гигантскими камнями. Уникальный рельеф местности говорит о том, что когда-то это было дно океана. Просто фантастика! Я весь день летал на вертолёте и испытал массу эмоций. Поэтому могу с уверенностью сказать, что меня в последний раз по-настоящему поразила дикая природа Мангистау! — поделился Эмин Агаларов.

Ранее, бизнесмен и артист 29 мая по приглашению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая область посещал регион. Основная цель его поездки — знакомство с туристическим потенциалом региона и территориями, пригодными для строительства крупного курортного комплекса.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомил инвестора с курортной зоной «Кендирли» с высоким потенциалом для развития пляжного туризма и уникальной природой ущелья Бозжыра. Кроме того, были представлены планы развития туризма в регионе и информация о реализуемых проектах.

Основателю и руководителю международного проекта Sea Breeze была предоставлена подробная информация о механизмах поддержки и льготах, предлагаемых государством. Добавим, проект Sea Breeze в Баку считается успешным примером создания курортного города на берегу Каспийского моря.