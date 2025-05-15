Фото: Али Галым

Организаторами масштабного этно-спортивного мероприятия, в котором участвовали конники из Казахстана, Венгрии, Ирана, Кыргызстана, России и ЮАР, выступили партия AMANAT, акимат Алматинской области и Ассоциация национальных видов спорта.

В ходе церемонии закрытия турнира победителей и призеров поздравили исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек, советник Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, заместитель акима Карагандинской области, председатель попечительского совета федерации конного спорта JORYQ Алибек Алденей, президент Ассоциации национальных видов спорта Еркебулан Ильясов, президент федерации конного спорта JORYQ Бакытжан Турлыбеков.

Как подчеркнул Дәулет Кәрібек, развитие национальных видов спорта – это не только сохранение казахских традиций и популяризация культурного наследия, но и важнейший элемент воспитания подрастающего поколения.

«Выступая на IV заседании Национального курултая Глава государства отметил, что Казахстан является одним из центров зарождения и развития номадической цивилизации, объединяя народы и культуры. Ярким подтверждением этого стали прошедшие в нашей стране V Всемирные игры кочевников. Ежегодно участвуя в организации марафона-байги «Ұлы дала жорығы», партия AMANAT стремится консолидировать общество вокруг национальных культурно-исторических ценностей, вносит вклад в развитие этнотуризма. Еще один партийный проект – «Ұлттық мұра» – направлен на патриотическое воспитание молодежи через популяризацию национальных видов спорта, культуры, искусства и традиций», – отметил он.

По итогам пятидневного марафона первое место заняла команда Астаны, продемонстрировавшая выдающуюся выносливость и мастерство. Второй финишную черту пересекла сборная Кыргызстана, на третьем месте команда области Улытау.

Всего в соревнованиях участвовало 19 команд, однако до финиша добрались лишь 5 сборных, что еще раз подтверждает уровень сложности и соревновательной дисциплины турнира.

Марафон «Ұлы дала жорығы» объединил сильнейших наездников Казахстана и зарубежных стран, став символом преемственности поколений, силы духа и уважения к национальным традициям. Он становится одним из ключевых событий спортивного и культурного календаря страны.