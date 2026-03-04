Марафон силы и амбиций

Спорт
59
Кошкарбек Тусипов

В Астане завершился десятидневный чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди спортсменов категорий U17 и U20.

фото Пресс-службы Федерации борьбы Казахстана

Турнир собрал более 1 200 молодых палуанов со всех уголков страны, продемонстрировавших и высокий технический уровень, и готовность к большой международной арене. Однако нынешнее первенство запомнится не только накалом схваток, но и серьезным сдвигом в подходе к поддержке наших атлетов.

Так, впервые призеры молодежного чемпионата получили реальное денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 60 млн тенге. Это решение стало частью масштабной стратегии Федерации борьбы Казахстана по системному стимулированию молодых спортсменов. По инициативе президента федерации Еркина Окасова в этом году на поддержку чемпионов разных возрастов предусмотрено в общей сложности 200 млн тенге. В частности, у взрослых мастеров награда за золото достигает миллиона тенге. Ребята из U17 и U20, получившие от 100 до 500 тыс. тенге, смогли почувствовать: их труд важен и ценен.

Итоги соревнований подтвердили статус региональных школ. В греко-римской борьбе безоговорочное лидерство в обеих возрастных категориях удержала Алматинская область. Однако на пятки лидерам сегодня наступают палуаны из Абайской области, Шымкента и Актюбинского региона. В женской борьбе доминировали представительницы Алматы, за ними расположились спортсменки из Туркестанской и Жетысуской областей. В вольной борьбе в категории U17 первенствовал Шымкент, буквально вырвав очки у Абайской области и Алматы. В категории U20 победили алматинцы, показав солидный отрыв от Туркестанской области.

Помимо турнирных очков, федерация отметила тех, кто привнес в борьбу искру настоя­щего искусства. Номинация «Боевой дух» за волю к победе досталась Айбеку Калиякмету, Динаре Даулкызы и Дияру Аманали. За эстетику и сложность исполнения в категории «Лучший прием» награды получили Адилет Манап, Еркебулан Анапия и Назым Мурат. А лучшими судьями чемпионата признаны Ксения Дробина (женская борьба), Александр Грудин (греко-римская борьба) и Талгат Мырзабек (вольная борьба).

Прошедший в столице турнир познакомил с новым поколением палуанов, которые уже завтра будут защищать честь Казахстана на мировых первенствах.

#Спорт #борьба #чемпионат Казахстана

Популярное

Все
Марафон силы и амбиций
Оберег для целого мира
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Конаеве начали строить КОС
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Казахстанец стал бронзовым призером турнира по гребному сла…
Милан–Кортина 2026: расписание выступлений казахстанцев на …
Три дистанции – одна цель
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]