Турнир собрал более 1 200 молодых палуанов со всех уголков страны, продемонстрировавших и высокий технический уровень, и готовность к большой международной арене. Однако нынешнее первенство запомнится не только накалом схваток, но и серьезным сдвигом в подходе к поддержке наших атлетов.

Так, впервые призеры молодежного чемпионата получили реальное денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 60 млн тенге. Это решение стало частью масштабной стратегии Федерации борьбы Казахстана по системному стимулированию молодых спортсменов. По инициативе президента федерации Еркина Окасова в этом году на поддержку чемпионов разных возрастов предусмотрено в общей сложности 200 млн тенге. В частности, у взрослых мастеров награда за золото достигает миллиона тенге. Ребята из U17 и U20, получившие от 100 до 500 тыс. тенге, смогли почувствовать: их труд важен и ценен.

Итоги соревнований подтвердили статус региональных школ. В греко-римской борьбе безоговорочное лидерство в обеих возрастных категориях удержала Алматинская область. Однако на пятки лидерам сегодня наступают палуаны из Абайской области, Шымкента и Актюбинского региона. В женской борьбе доминировали представительницы Алматы, за ними расположились спортсменки из Туркестанской и Жетысуской областей. В вольной борьбе в категории U17 первенствовал Шымкент, буквально вырвав очки у Абайской области и Алматы. В категории U20 победили алматинцы, показав солидный отрыв от Туркестанской области.

Помимо турнирных очков, федерация отметила тех, кто привнес в борьбу искру настоя­щего искусства. Номинация «Боевой дух» за волю к победе досталась Айбеку Калиякмету, Динаре Даулкызы и Дияру Аманали. За эстетику и сложность исполнения в категории «Лучший прием» награды получили Адилет Манап, Еркебулан Анапия и Назым Мурат. А лучшими судьями чемпионата признаны Ксения Дробина (женская борьба), Александр Грудин (греко-римская борьба) и Талгат Мырзабек (вольная борьба).

Прошедший в столице турнир познакомил с новым поколением палуанов, которые уже завтра будут защищать честь Казахстана на мировых первенствах.