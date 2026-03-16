Мартовское ЕНТ: 117 абитуриентов попались на нарушениях правил

Образование
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

В МНВО подвели предварительные итоги весеннего тестирования, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за две недели мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 67 тыс. человек. 66,99% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 32,88% – на русском и 85 человек – на английском. 

По итогам двух недель тестирования 61% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 59 баллов. Максимальный результат – 136 баллов.

Значительное внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 192 абитуриент с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.

Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

«За две недели проведения ЕНТ было выявлено 117 нарушений правил. 69 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 48 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют. После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы», – говорится в информации. 

Напомним, всего на участие в тестировании принято около 184 тысяч заявлений.

#нарушения #ЕНТ #МНВО #правила

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]