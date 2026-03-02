Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов является «Математика - Физика»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня началось мартовское ЕНТ, которое продлится до 6 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Около 184 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Из них 74,4% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25,5% – на русском, 216 человек – на английском языке. 

В министерстве отметили, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов является «Математика - Физика» – 18,7%. То есть, это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители.

Далее идут комбинации «Биология - Химия» – 16,6% и «Творческий экзамен» – 10,3%, соответственно будущие медики и специалисты творческих сфер.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

«В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут», – указано в информации.

В мартовском ЕНТ участвуют зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся зарубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

#март #ЕНТ #старт

