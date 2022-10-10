Машины каких марок чаще всего угоняют в Казахстане

Старший оперуполномоченный по ОВД ДКП МВД Кудияр Нурсеитов на брифинге в ведомстве рассказал о мерах по противодействию криминальному автобизнесу, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Кудияр Нурсеитов сообщил, что основная часть автомашин вторичного рынка завозится в Казахстан из стран ближнего зарубежья, преимущественно из Российской Федерации.

«Этим обстоятельством пользуются преступные элементы, пытаясь организовать поставки в нашу страну криминальных автотранспортных средств. Благодаря совместной работе, за последние 5 лет в странах СНГ обнаружено более 50-ти автомашин, похищенных в Казахстане. В свою очередь, в нашей стране разыскано почти 200 единиц автотранспорта, похищенных на территории государств Содружества. С начала года было похищено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин или 85,3%. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей», - добавил он.

Спикер также рассказал, какие автомашины чаще всего угоняют в Казахстане.

«Наиболее привлекательными и ликвидными для криминальных структур являются автомобили марок «Toyota», «Lexus» - в этом году было объявлено в розыск более 60 единиц, из которых 85% обнаружено и возвращено владельцам», - отметил спикер.

Для обеспечения сохранности своего автомобиля он рекомендует соблюдать следующие простые нормы безопасности:

- никогда не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

- при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой стоянкой;

- оборудовать авто противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;

- не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

- при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту по имеющимся данным через услуги, предоставляемые различными Интернет-сайтами.