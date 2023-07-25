Маск снова первый в списке богатейших людей мира

Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск снова занял первое место в списке богатейших людей мира, после того как на прошлой неделе опустился на вторую позицию, следует из данных Forbes и ресурса издания Forbes Real-Time.

Согласно данным издания, состояние Маска в понедельник выросло на 4,1 миллиарда долларов, до 240,6 миллиарда.

Богатство Бернара Арно, владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), занимающего второе место, сократилось на 2,8 миллиарда долларов, до 234,6 миллиарда.

Увеличение состояние Маска происходит на фоне роста стоимости акций Tesla.

При этом на торгах в четверг и пятницу акции Tesla подешевели на 10%, в связи с чем, указывает Forbes, Маск потерял около 18 миллиардов долларов и первую позицию в списке богатейших людей мира.