Масштабами новой волны паводков обеспокоены мажилисмены

Мажилис, Паводки
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Река Урал поднимается на 20 сантиметров в день, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Продолжаются поездки депутатов Мажилиса по затопленным регионам. Едил Жанбыршин, Абзал Куспан, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Нартай Сарсенгалиев посетили Атырау, Махамбетский район и город Кульсары.

Мажилисмены приняли участие в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области, встретились с жителями подтопленных населенных пунктов, посетили пострадавшие районы и села.

На встрече с жителями села Алмалы, которые готовятся к приходу большой воды с Урала, Нартай Сарсенгалиев подчеркнул, что главная задача на сегодня — обеспечить выживание населенных пунктов в условиях новой волны паводков.

«Река Урал поднимается на 20 сантиметров в день. Сейчас Алмалы окружают плотиной, превращая село в остров. Вода идет с таким напором, что может обрушить даже каменные заграждения. До этого мы побывали в Махамбетском районе, он первый примет удар. Всего в районе 21 населенный пункт, 17 сел стоят прямо у Урала», – сказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат Мажилиса Максат Толыкбай также обеспокоен напором воды, которая идет с территории России, подчеркнув, что первой со сложностями столкнется Западно-Казахстанская область. Он подробно остановился на мероприятиях по спасению Атырау.

«Сейчас строится дамба в 21 километр, окружающая дельту Урала. Времени мало. Работы ведутся днем и ночью. Были мобилизованы военные. Активно участвуют предприниматели, в том числе выделяя технику. Мы благодарны коллегам-депутатам, которые помогают собственными средствами, жителям Атырау, Алмалы, Исатая, Махамбета и других сел. Партия «AMANAT» также организовывает поставки продуктов питания, мешков, дополнительной рабочей силы, техники», – сказал Толыкбай.

На встрече с жителями города Кульсары Едил Жанбыршин подчеркнул необходимость совместного выхода из этой сложной ситуации. Он призвал людей не распространять дезинформацию и верить только официальным источникам.

Кроме того, депутаты осмотрели подтопленные дома и передали вопросы и пожелания их жителей акиму Атырауской области.

«Специальная комиссия должна привлекать местных активистов и выполнять свою работу качественно. Комиссия должна оценивать жилые дома максимально оперативно и детально», – сказал Едил Жанбыршин.

В результате стихийного бедствия в Кульсары подтоплено 2400 домов, из которых более 200 рухнули. На сегодняшний день уровень воды в городе снизился до 60 см. Сейчас в городе ведутся работы по осушению затопленных домов. В этом задействовано 58 единиц техники и 50 человек, откачано 7 800 кубометров воды.

Далее депутаты отправились в Западно-Казахстанскую область.

#ЗКО #депутаты #Атырауская область #паводки в Казахстане

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